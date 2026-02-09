為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    接見歐洲台商總會 林佳龍盼提升在歐洲影響力

    2026/02/09 18:06 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍與「歐洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」就加強台歐關係交換意見。（外交部提供）

    外交部長林佳龍今（9）日接見「歐洲台灣商會聯合總會（歐總）回國訪問團」總會長李欣恬一行10人。林佳龍致詞鼓勵歐總持續扮演台歐連結橋梁，提升台灣在歐影響力；李欣恬表示，期盼外交部持續支持歐總今年規劃在歐洲舉辦的各項活動。

    林佳龍致詞表示，台歐關係近年有重大進展，去年他以部長身分率團訪問歐洲7國，積極推動台歐在經貿、科技及文化等各領域合作，副總統蕭美琴去年11月也應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，創下我國副元首在歐洲議會演說的首例。

    林佳龍指出，面對國際地緣政治持續變動的不確定性，外交部將持續推動總合外交與加值外交，結合產業、科技與民主價值，是歐洲提升經濟安全韌性中不可或缺的重要夥伴，鼓勵歐總持續扮演台歐連結橋梁，提升台灣在歐影響力。

    歐總總會長李欣恬致詞說，肯定外交部大力推動對歐經貿外交，尤其對林佳龍提出的「人人都是外交官」理念深表認同。

    李欣恬指出，我國近年成功推展台歐半導體及人工智慧等產業合作，對歐文化外交的成績亮眼，旅歐台商均與有榮焉，期盼外交部也持續支持歐總今年規劃在歐洲舉辦的各項活動。

    外交部說明，本次「歐洲台灣商會聯合總會（歐總）回國訪問團」成員包括來自英國、德國及義大利等10國台商。歐總成立於1994年，是歐洲地區最重要的台商組織之一。

    外交部長林佳龍（右六）與「歐洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」一行合影。（外交部提供）

