開第一槍！ 南市議員蔡育輝：縣市長若掉3席 鄭麗文要下台

南市議員蔡育輝表示， 鄭麗文資歷和歷練不足，又缺乏領導統御能力，根本鎮不住國民黨。（記者蔡文居攝）

國民黨黨主席鄭麗文就任後親中言論爭議不斷，又被批評缺乏領導統御能力，讓地方縣市長初選呈現一團亂。向來以敢言、大砲著稱的國民黨台南市議員蔡育輝今天表示， 鄭麗文在國民黨內的資歷和歷練不足，就任以來缺乏領導統御能力，根本鎮不住國民黨這個百年大黨。這次地方九合一選舉，初選亂成一團，搞得地方諸侯、勢力也不服，徒讓外界看國民黨笑話，嚴重影響黨的形象，「當初我第一個就是不服她」，如今也應驗了他的看法。

蔡育輝表示，以目前民進黨縣市長席次僅有5席，這次選舉，民進黨席次應該不會比這再差了，賴清德可說立於不敗之地；而國民黨縣市長席次佔了大半江山以上，這次要守住可能很困難，掉了2席或許大家還能接受，如果掉了3席以上，地方會更多人不服她的領導，黨主席鄭麗文就得自己下台了。

根據民調顯示，國民黨主席鄭麗文的信任度已跌破三成，比國民黨信任度還不如，已成為國民黨的負資產。蔡育輝表示，當初，他就建議鄭不要「嘴秋」，作為國民黨主席應該中道、穩重，要服眾，聽取基層民意，言論不要過於極端。

蔡育輝說，像這次地方九合一選舉，國民黨各地的初選給人感覺亂糟糟，尤其台中、新竹都亂成一團，這顯示黨主席缺乏領導統御能力。距年底選舉已不到1年，當然愈早提名愈好，好讓參選人去衝刺、整合，如果搞到4月才提名，選舉時間的壓力就十分緊迫。

