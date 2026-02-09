為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    創黨元老真心換封鎖！ 朱蕙蓉揭陳佩琪臉書走心內幕

    2026/02/09 13:54 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨元老朱蕙蓉與前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（本報合成，擷取自朱蕙蓉臉書、資料照）

    民眾黨創黨元老朱蕙蓉與前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（本報合成，擷取自朱蕙蓉臉書、資料照）

    前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪的臉書貼文常引發討論，即便柯文哲曾直言「頭痛」，陳佩琪仍強硬表示「偏要寫更多」。民眾黨創黨元老、外號「大媽老司機」的朱蕙蓉今日披露，自己因在陳佩琪粉專下連續留言13個「唉」字，最終遭到封鎖。她感嘆，原本醫師救人的專業，在政治化的粉專裡顯然容不下一點雜音。

    朱蕙蓉今（9）日在臉書發文表示，自柯文哲交保以來，只要陳佩琪在粉專發文談論丈夫的官司或政治恩怨，她就會去留一個「唉」。不多不少，就在精準累積到第13個「唉」時，她發現自己已被陳佩琪封鎖。

    朱蕙蓉無奈自嘲，這項「特殊成就」是她身為2022年首位公開提議陳佩琪參選的元老，所收到最精緻的「畢業禮物」，並表示「嘆息」原來是這個時代最奢侈的言論自由。第一聲嘆息是對當初相伴的感觸、提議的真心，也是對現狀的無奈；第二聲嘆息，醫師的專業本是救人，但在政治化的粉專裡，顯然容不下一點雜音；第十三聲嘆息則無聲的抗議，比長篇大論的謾罵更能讓當事人「破防」。

