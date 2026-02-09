北市長人選交賴清德、選對會傷腦筋 王義川：農曆年後應有答案

綠委王義川。（記者董冠怡攝）

民進黨台北市長參選人懸而未決，引發基層支持者焦慮；綠委王義川今天陪同中正萬華議員擬參選人張銘祐、中山大同議員擬參選人林子揚登記黨內初選，受訪時說，交給賴清德主席與選對會去傷腦筋，農曆年後應該會有進度。

王義川表示，首都市長參選人將牽動首都圈的選情，新北市蘇巧慧和基隆市童子瑋都已就位，台北市長參選人一旦定下去，隊伍一出現，就會決定北北基桃的選舉結果，民進黨要推出的首都市長人選，黨中央仍在考量中，交給賴清德主席與選對會去傷腦筋，套一句前立委段宜康說的話，大家不用著急，農曆年後應該就會有一個答案。

同樣登記初選的現任議員林世宗，被問到過去好戰友兼現任立委王世堅，目前聲量民調最高，會否勸進他參選台北市長；林說，王世堅是很好的市長候選人之一，但要經過黨中央提名機制共同思索，也要考慮到市民需求及整體戰力配合，期待王世堅委員、也是市長參選人，能讓中央慎重考慮的人選，無論中央提名誰，士林、北投議員一定竭盡所能，幫忙戰勝角逐連任的市長蔣萬安。

士北議員林延鳳登記初選前受訪提到，民進黨具有完善的徵召機制，相信目前有很多人選在做評估跟討論，個人參選意願也很重要，在地方跑行程時，確實有感受到支持者非常期待人選出爐，不論派誰出線都會非常優秀，對上蔣萬安不會氣勢輸他一截。

她提及，尤其最近不管是關稅談判，或是日本首相高市早苗帶領自民黨席捲眾議院選舉，拿下超過3分之2的席次，都讓支持者振奮人心，代表選民有智慧，在共產和民主之間，當然是選擇民主的陣營，立場明確，有信心民進黨未來推出的母雞人選絕對有戰力、有經驗、有能力與蔣萬安PK。

