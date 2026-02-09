談高市早苗大勝 鄭麗文：現在變「日本有事、台灣有事」

在高市早苗率領自民黨眾院選舉大勝後，國民黨主席鄭麗文透露現在變成「日本有事、台灣有事」了。（資料照）

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中奪下316席，取得3分之2的絕對多數席次。對此，國民黨主席鄭麗文今（9日）在網路直播節目接受專訪時透露，現在變成「日本有事、台灣有事」了。

鄭麗文在《歷史易起SHOW2.0》節目上表示，高市早苗之所以能掀起旋風，是受到她的女性形象、整合自民黨派系等多方面影響，至於高市大勝對東亞局勢的影響還有待觀察。

鄭麗文說，她希望東亞是往和解的方向走，而不是往對立的方向走，不過，高市早苗先前所說的「台灣有事、日本有事」，現在已經倒過來了，變成「日本有事、台灣有事」，更準確一點是「日本萬一有事，大家都有事」。

對此，主持人透露在自民黨橫掃眾院選舉後，中國網友紛紛額手稱慶，因為「中日再戰時刻終於來了」，讓人相當擔心，畢竟如果中國民意渲染起來，那麼連中共都控制不了。

鄭麗文則回應，大家都不希望因為日本有事變成台灣也有事，但不管怎麼樣，還是要先把台灣自己顧好、先讓台海無事。鄭麗文說，她相信全世界都希望台海不會擦槍走火，這樣才能讓台灣的民主政治、自由市場繼續維持下去，若台灣淪為戰場，後果不堪設想。

