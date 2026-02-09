列韓國瑜「保障加害人」4大劣跡 吳思瑤轟無良：執意當中國人靠山

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

民眾黨立委李貞秀中國國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜昨受訪時表態聲稱，他會保障李貞秀在內的立法委員，至於「國籍法」問題由行政單位自行處理。民進黨立委吳思瑤今列舉韓國瑜「韓國瑜保障加害人」四大劣跡痛批，韓國瑜這種國會議長，無良比無能更可惡，執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵。

吳思瑤表示，將違法立委李貞秀解職，就法、就程序，立法院是最直接有效的方法，但韓國瑜說「保障立委是他的天職」，韓國瑜嘛幫幫忙，選擇性包庇護航才是你的天性好嗎，韓國瑜口中的「保障」，實在叫人不敢恭維。

吳思瑤進一步列舉「韓國瑜保障加害人」事蹟，首先，當民進黨立委沈伯洋被中國「跨境鎮壓」，立法院的譴責決議案卻不見天日，韓國瑜對沈伯洋的人權與安全視而不見；再者，當陳培瑜、林月琴等民進黨立委被國民黨立委陳玉珍惡踹受傷，韓國瑜連個慰問關懷都沒有，縱容國會暴力，韓國瑜保障了施暴者。

吳思瑤續指，她在司法委員會屢次被翁曉玲消音沒收發言，韓國瑜從來沒有伸張保障過她的權益，韓國瑜保障護短議事不公者；當民進黨團法案一再被丟包阻擋，韓國瑜一次也沒有捍衛過少數黨立委的平等權利，韓國瑜的「保障」讓程序不正義變本加厲。

「韓國瑜只保障藍白政黨的私利，踐踏民進黨立委的權益，只保護中國人立委，不保護台灣這個國家！」吳思瑤痛斥，上一次也有一個中國人游智彬侵門踏戶大鬧國會，韓國瑜裝作沒看見；這一次換中國人李貞秀堂而皇之違法當立委，韓國瑜也在睜眼說瞎話。

