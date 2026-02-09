台中英系8人聯合登記參加民進黨市議員初選 莊瑞雄：何欣純也要贏

民進黨「台中英連線」8人，在民進黨英系召集人立委莊瑞雄、中常委立委王世堅陪同下，前往民進黨台中市黨部完成黨內市議員初選登記。（記者歐素美攝）

民進黨「台中英連線」8人，今天在民進黨英系召集人立委莊瑞雄、中常委立委王世堅陪同下，前往民進黨台中市黨部完成黨內市議員初選登記，並齊喊「市長換欣、台中創新。

莊瑞雄表示，英系這次集結呈現「老幹新枝」並進，資深者熟悉市政運作，新世代則具備戰鬥力，團結合作是選戰關鍵，並強調這次選舉不只是議員選戰，更是台中重新出發的重要機會，英系將全力輔選市長參選人何欣純，為城市提出更清楚的發展方向。

請繼續往下閱讀...

王世堅則指出，「台中英」是一支已成形的生力軍，長期深耕議會與地方，累積市民信任，是民進黨重返台中執政的重要關鍵，肯定新世代候選人具備地方歷練與即戰力，強調初選後只要持續團結，勝選可期，將為台中打造更好的城市未來。

登記黨內初選的 8人分別為第1選區（大甲、大安、外埔）新人吳中源，他是前市議員吳敏濟之子，長期深耕基層、熟稔地方事務，並曾擔任外交替代役，具國際視野；第4選區（后里、豐原）新人蔡怡萱，為豐原農會總幹事蔡森揚之女，代表年輕世代承擔公共責任。

第5選區（神岡、大雅、潭子）現任議員蕭隆澤，則爭取連任第5屆，曾任村長、縣議員及潭子鄉長，基層歷練完整；第6選區（西屯）現任議員陳淑華爭取連任，也是民進黨中常委，秉持「市民作主、為市民發聲」理念，長期在議會扮演強力監督角色。

第8選區（北屯）現任議員謝家宜，爭取連任第2屆，具法學素養、問政理性，為前立委謝明源之女；第9選區（北區）現任議員陳俞融，爭取連任第2屆，前台中市長張溫鷹之女、現任民進黨團副召，強調以實際行動回應市民期待。

第11選區（東、南區）現任議員陳雅惠，則爭取連任第2屆，曾任里長，延續母親、前議員邱素貞深耕基層的服務精神，提出「欣好市長、惠更好」主張；第13選區（大里、霧峰）現任議員張芬郁，爭取連任第3屆，長年深耕屯區，為前立委簡肇棟之妻，持續為地方服務。

第11選區（東、南區）現任議員陳雅惠，延續母親、前議員邱素貞深耕基層的服務精神，爭取連任第2屆。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法