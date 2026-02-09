日台友好議員聯盟拜會南市府 強化數位與防災合作

台南市長黃偉哲致贈台南劍獅給鈴木正人。（圖由台南市政府提供）

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人今天率議員梅澤佳一、新井豪、保谷武等人蒞台南市府拜會，台南市長黃偉哲表達誠摯歡迎，雙方討論政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題，氣氛相當熱絡。

去年2月台南市與埼玉縣本庄市正式締結為友誼市，為雙方交流合作奠定穩固基礎。黃偉哲進一步邀請埼玉縣前來參加6月台南國際芒果節及11月大台南國際旅展，或是推動當地學生來台南修學旅行，促進雙方物產、觀光、教育等領域的交流。

黃偉哲也與訪團交流市府推動數位化與防災對策經驗，包括如何應對年長者的數位落差，及在面對天災時的預防措施及即時應變、迅速復原的韌性能量。黃偉哲也期待未來能與埼玉縣持續交流、互相學習，為兩地民眾帶來更多實質合作成果。

鈴木正人表示，2016年台南地震時曾來到台南慰問捐款，此行代表埼玉縣議會日台友好議員聯盟前來拜會。他說，埼玉縣議會85名議員中有53名加入此聯盟，重視台日友好關係，加上台南市與埼玉縣本庄市締結為友誼市，期待未來能持續促進埼玉縣與台南市之間的友好交流，深化雙方情誼。

埼玉縣位於日本關東地方，人口約732萬人，是日本內陸縣中人口最多的縣。縣內交通便利、農業與產業發展並進，與東京都形成緊密生活經濟圈。埼玉縣議會2024年出席在台南舉辦的台日交流高峰會，展現對深化台日地方交流的高度重視。

台南市長黃偉哲與訪團就數位化與防災經驗等議題深度交流。（圖由台南市政府提供）

埼玉縣議會日台友好議員聯盟蒞台南市府拜會。（圖由台南市政府提供）

