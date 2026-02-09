綠營南投縣公職黨內登記 年假一結束即開跑

民進黨南投縣黨部春節連假結束就展開黨內提名登記，縣議員有決定提名席次，第一選區南投市名間鄉提名5席，圖為該選區現任議員吳棋楠（前排右2）、沈夙崢（右1）陪總統賴清德參香照片。（記者陳鳳麗攝）

2026九合一選舉的選戰氣氛漸濃，民進黨南投縣黨部過完春節年假，開工第一天即展開縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉的黨內提名領表登記，23日到26日領表登記，只有縣議員提名席次決定，其他項目則開放登記提名。

民進黨南投縣黨部的第四類縣議員、鄉鎮市長選舉，以及第五類鄉鎮市民代表和村里長黨內提名登記，將從2月23日到26日，在南投市玉井街到縣黨部受理領表、登記，登記縣議員和鄉鎮市長參選的要繳登記費和保證金各10萬元， 鄉鎮市民代表和村里長則登記和保證金各5000元。

請繼續往下閱讀...

縣黨部表示，各選區縣議員提名名額敲定，第一選區（南投市、名間鄉）提名5人，第二選區（草屯、中寮）提名4人，第五選區（埔里、國姓、仁愛）提名3人，其餘5個選區各提名1人。

鄉鎮市民代表和村里長開放登記提名，而在縣議員縣市議員和鄉鎮市長黨內登記後，若人數多會先溝通協調，協調不成3月初會開協調會議。如無法達成協議，在3月4日至12日展開初選民調執行期，必要時可展延1週。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法