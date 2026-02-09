曾討論開放土方回填農地？ 官員：會議過程遭斷章取義

前環保署副署長、環境律師詹順貴發文指出，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，外界認為其指涉的政委就是陳金德。知情官員表示，會議討論過程遭扭曲、斷章取義。（資料照）

前環保署副署長、環境律師詹順貴發文指出，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，還企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地，外界認為其指涉的政委就是陳金德。知情官員表示，會議討論過程遭扭曲、斷章取義，陳僅提出討論，憂慮現行法規恐讓各界誤解為縱使土質良好、符合農地土地改良土質，也不可以回填農地，並非要讓所有營建剩餘土石方都傾倒在農地。

近日引發土方回填農地的爭議，源自於「農業發展條例施行細則」第2-1條規定，官員表示，其實在2021年農業部在修正這個條文的草案公告階段，內政部就曾發文給農業部表示，營建剩餘土石方篩分後的B3（粉土）、B4（黏土）等，應可進入農地進行土地改良，希望農業部放寬規定，允許B3、B4可進入農地。

官員說，農業發展條例施行細則第2-1條最主要精神，是不讓不適合種植農作物的土壤進入農地；而B3（粉土）、B4（黏土）其實是適合種植農作物的土壤或為農地改良所需的砂土、砂壤土、壤土，這也是當時內政部提出放寬規定的原因。

官員指出，近日行政院召開跨部會會議，陳金德確實有提到過去修法的狀況。他曾在會議上指出，現行農發條例施行細則規定容易造成誤會，以為開挖出來的土石方，縱使土質良好符合農地土地改良土質，也不可以回填。

「不能用一句土方，就代表全部都是廢棄物」，官員強調，「有人若要蓋農舍，要在底下填土，拿什麼填」？各地都有不同的土方，若當中有石頭、砂石，就直接送到砂石場碎解，有的土方則是送到土資場處理後，會篩分送給園藝業者，拿來種花、種草。

官員說，因為各縣市政府在農地改良核准案件雖非常少，但陳金德的擔心不無道理，而陳在會中也建議，可以經第三方公正檢驗單位確認品質合格後，再按規定作為土地回填或客土改良用途，且全程納入監管，嚴禁不當流向及違規棄置。農業部沒有否認陳金德的建議，不過當時會議中也提到，現行規定已明確規定農地改良必須回填良質的土方，因此農業部1月就澄清說明，目前沒有再修法的必要。

