自民黨史詩級大勝 國民黨：祝「早苗經濟學」振興日本經濟

朱立倫指出，在他過去4年黨主席任期內，自民黨各界及青年局，與中央黨部、國民黨立院黨團、KMT Studio及青年團進行多次深入交流與互訪，累積相當豐碩的成果。（圖由朱立倫提供）

日本眾院大選結果揭曉，高市早苗首相率領的自由民主黨，已確定取得壓倒性勝利。國民黨晚間祝賀高市早苗首相領軍的自民黨重回眾院穩定多數，祝福高市首相領政日本，「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

前國民黨主席朱立倫也表示，對於日本眾議院改選，由高市早苗首相領導的自民黨獲得過半支持，其執政得以延續並取得穩固的領導基礎，我們謹向自民黨的好朋友表達誠摯祝賀，也對日本朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷的敬意。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，自民黨自早年即與蔣經國前總統建立深厚情誼，雙方關係源遠流長。在他過去4年任期內，自民黨各界及青年局，與中央黨部、國民黨立院黨團、KMT Studio及青年團進行多次深入交流與互訪，逐步建立起新生代之間長期、制度化的對話機制，並已累積相當豐碩的成果。

朱立倫表示，我們一向堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並以「對話與國防」的2D戰略，作為守護台海和平的重要基礎。作為區域內最具執政經驗的政黨之一，我們與自民黨必將以負責任、務實的態度，攜手所有夥伴，共同促進區域穩定與整體發展。再次恭喜自民黨，並期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法