高市早苗率自民黨大勝 何欣純：敢做決定、敢扛責任

日本眾議院大選高市早苗率領的自民黨大勝，何欣純（圖）認為「敢做正確決定，敢扛成敗責任」是關鍵原因。（擷取自何欣純臉書）

第51屆日本眾議院大選今天投開票，據日本媒體報導，高市早苗首相率領的自由民主黨，已確定取得壓倒性勝利，已獲民進黨提名參選台中市長的何欣純今晚得知結果表示，隔海看見總理奔走全日本，帶領自民黨贏回多數，我心中有所感觸，認為「敢做正確決定，敢扛成敗責任」，是高市能帶領自民黨再次贏回過半席次的關鍵原因，而台中也需要「敢做決定、敢扛責任」的市長來領導。

何欣純今晚得知高市早苗首相率領的自由民主黨，已確定在眾議院大選取得壓倒性勝利，在臉書表示，「敢做正確決定，敢扛成敗責任」，是高市能帶領自民黨再次贏回過半席次的關鍵原因。

何欣純表示，從政20多年來，非常清楚市民的需要，以及急於改變的期盼。自己認真勤跑基層，用專業參與公共事務，同時也堅持政府推動政策要有溫度，並且不失效率和紀律。

何欣純強調，台中正站在轉型提升的關鍵時刻，不論交通建設、產業升級、環境品質、社會安全，每一題都需要「敢做決定、敢扛責任」的市長來領導，期盼「市長換欣，台中創新」，讓台中更好、更繁盛強大。

