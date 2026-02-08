高市早苗日選舉大勝 民眾黨：賴清德少數執政卻「不循正道」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

日本眾議院改選結果今（8）日晚揭曉，日本首相高市早苗率領自民黨單獨過半、與日本維新會合計拿下近7成席次。對此，總統賴清德第一時間於社群發文祝賀，更喊話台日合作，共促區域安全及繁榮；然而，台灣民眾黨稍早表示，此次眾議院選舉凸顯日本國民對高市政權的肯定、強調執政者權力源自人民授權，謹守依法行政鐵律，同時反諷賴清德躲在同溫層裡放話，少數執政卻「不循正道」，違背民主原則。

台灣民眾黨表示，日本憲政體制為內閣制，首相一職實際掌握最高政權，高市早苗首相在此次大選中，充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度。面對所屬政黨在國會席次未過半、長期執政面臨正當性檢驗、高市首相勇於面對挑戰，沒有選擇在體制內玩弄權術，亦未恣意胡亂扭曲法律，以話術誆騙人民，而是選擇不戀棧大位，將朝野分歧的選擇交給國民做主。

台灣民眾黨指出，成熟民主國家的政治領袖都應有勇氣直面選民，清楚說明政策並接受國會監督，更重要的是尊重權力分立、依法行政，堂堂正正爭取多數民意支持，而非躲在同溫層放話攻擊在野黨、透過掌握媒體優勢成天大內宣、惡意且荒謬地曲解憲法遂行私利。

台灣民眾黨期許，所有掌國家高權者，都能借鏡此次日本選舉反躬自省，民主國家的執政者，面對國會通過的法案，就算不符自身黨派意志，依然必須遵守並依法行政，唯有嚴守權力分立，社會才能免於對立動盪與撕裂紛擾。

台灣民眾黨批評，少數執政的民進黨不循正道，只想以毀憲亂政的獨裁作爲遂行己意，卻欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意，完全違背民主的基本原則。面對少數政府的恣意妄為，在野黨責無旁貸，必須反映民意理性監督，絕不縱容執政者無限貪婪擴權，為台灣守住民主法治的底線。

