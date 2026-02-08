為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    王滬寧下令「框架和平」基礎是統一？蕭旭岑：每個字都編造

    2026/02/08 18:46 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    國共智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」4日在北京落幕，據悉，北京方面是在最後關頭突然拉高接見層級，改由習近平二把手、中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行人。王滬寧也在會中強硬定調，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，「不容模糊地帶」。對此，蕭旭岑回應，每一個字都是編造的，又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。

    「可向同行專家學者查證」

    據悉，中國國台辦原訂4日安排國民黨訪團到北京亦莊參觀自動車、兩岸科創中心，下午赴北京清華大學AI學院、碳中和研究院，主要是呼應本年度重點主題之一，「開啟台商二次西進之機」相關合作而來。不過，3日上午政協主席辦公室臨時通知國台辦，指隔天上午王滬寧將接見蕭旭岑一行人，國台辦也隨即通知蕭等人更改行程。

    據悉，王滬寧在會中強烈關切美台軍購、供應鏈合作（關稅）等議題，並首度明確指出「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，當中「不容模糊地帶」，期勉國民黨「應以此為目標確實努力，並提出更具體的行動」，這段話也被認為是在回應近期鄭麗文提出的「和平框架」。

    據透露，王滬寧在閉門會議中表達，「美國主導」的1.25兆軍購，讓北京對於威懾「日本軍國主義」、「菲律賓鯨吞南海」乃至於台獨勢力都起了結構性破壞，並對國民黨說「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。

    蕭旭岑回應，他可以負責任地說，王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，我們又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。

    蕭旭岑還說，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，可見我們這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。

