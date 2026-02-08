為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓揆宜蘭視察鐵路高架計畫 國民黨議長批：假公務「輔選列車」

    2026/02/08 17:25 記者江志雄／宜蘭報導
    行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察，爭取國民黨縣長提名的議長張勝德（見圖）痛批變相輔選。（資料照）

    行政院長卓榮泰今天到宜蘭視察，爭取國民黨縣長提名的議長張勝德（見圖）痛批變相輔選。（資料照）

    行政院長卓榮泰今天（8日）到宜蘭縣視察宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，現場不見國民黨民代出席。爭取國民黨宜蘭縣長提名的議長張勝德，發聲明痛批視察行程變調成輔選列車。

    卓榮泰宜蘭交通建設視察行程，從羅東車站搭車到宜蘭車站後，轉往台鐵東區營運處宜蘭辦公室座談，宜蘭縣代理縣長林茂盛到場陪同，出席民代有民進黨籍立委陳俊宇、縣議員呂惠卿、黃惠慈、林麗，民進黨籍宜蘭縣長參選人、行政院政務顧問林國漳也應邀參加，沒有國民黨籍民代與會。

    行程結束時，卓榮泰步出會場，有媒體質疑，「今天國民黨地方民代都沒來，是否有選舉考量」？卓未回應即快步離去。張勝德隨即發出聲明，表達高度遺憾與嚴正抗議。

    張勝德指出，卓院長此行名為視察地方建設，實則披著公務外衣的輔選列車，關心宜蘭重大建設，理應不分黨派通知在地議員，共同為宜蘭發展把脈，然而，今天行程只見民進黨籍民代，甚至連不具公職身分的「擬參選人」都獲邀出席，這種選擇性通知與排他性操作，不僅藐視宜蘭縣議會，更是對行政中立原則的公然踐踏，將國家資源淪為政黨私器。

    張勝德強調，中央帶來的每一分資源，都是來自全體納稅人血汗錢，不是民進黨私房錢，如果行政院長行程安排，是為替特定政黨候選人造勢、鋪路，這將證明在民進黨心中，選舉利益高於百姓福祉，他呼籲民進黨政府停止公器私用，還給宜蘭乾淨、公平競爭空間。

