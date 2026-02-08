勿重蹈韓國覆轍！賴清德籲立院速過台美協議 穩定15％關稅

多位市議員在會後跟何欣純及徐國勇齊喊加油。（記者蘇金鳳攝）

總統賴清德舉今天中午與民進黨台中黨公職進行座談，總統府資政沈國榮及民進黨中市長參選人何欣純代為轉述總統賴清德在會中的談話，賴清德希望一旦台美關稅協議草案送到立法院能儘速通過，不要重蹈韓國的覆轍，讓台灣15%的關稅不要有所變動；此外，賴清德希望各個黨公職能大力宣傳中央930億的特別預算，很多是補助中小企業，因為台灣除了半導體是護國神山，還有很多是需要關心的中小微型企業及傳統產業護國群山。

總統賴清德今天中午到台中市何欣純的市政辦公室，由於是不公開，會後總統府資政沈國榮代為轉達總統的談話。

沈國榮表示，總統在會場上指出，過去一年經濟成長8.6%，是台灣有史最好的成長，馬英九在任內指台灣經濟要達到633，結果是在蔡英文及賴清德（任內）陸續完成，其次，總統談到台灣完成關稅15%及最惠國待遇，希望一旦台美經濟談判協議的草案送至立法院，立法院要馬上通過，不要重蹈韓國覆轍，會讓中台灣產業再發生更大危機，像去年4月發生川普提出的對等關稅，5月2日整體台幣從33元升值到29元，雖然經濟成長，但傳統產業哀哀叫，希望立法院諸公能了解民生產業也要兼顧，趕快通過，不要讓15%再有變化。

至於選舉，何欣純則指出總統關心台中市的選情，因此再次來台中，要了解公職的問題，很多黨公職反映，中央的政策要大大宣傳。

總統府資政沈國榮（左二）及何欣純代轉總統在會中的談話。（記者蘇金鳳攝）

