為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市客家兒童繪本總編輯施淑婷 被酸得自於高虹安是發行人

    2026/02/08 11:22 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府發行客家兒童繪本，民政處長施淑婷掛總編輯遭酸高虹安是發行人才能當總編輯。（照片取自施淑婷臉書）

    新竹市府發行客家兒童繪本，民政處長施淑婷掛總編輯遭酸高虹安是發行人才能當總編輯。（照片取自施淑婷臉書）

    新竹市府民政處長施淑婷昨天在臉書發文稱「我人生中第一次擔任總編輯就獻給孩子們。謝謝大家參加新竹市兒童客家繪本新書發表會…」文末則感謝辛苦的民政處客家科同仁，並提到此繪本發行人是市長高虹安。結果網友也開酸因為高虹安是發行人，施才有機會當總編輯。且酸「是不是你什麼都沒做，只是因為首長名義掛名，不想被爆料什麼都沒做？」

    市府昨天（7日）發表《我的高蹺老師》、《樟樹爺爺記得嗎》2本兒童客語繪本，由高虹安主持發表及開卷，象徵市府推動客語保存、文化傳承及語言扎根的重視。由於繪本是由市府民政處客家事務科所製作，市長高虹安是發行人，民政處長施淑婷則掛名總編輯，讓施淑婷得以用擔任總編輯的身份介紹此繪本。

    但也因施淑婷的發文引來網友議論，有的留言「不遺餘力的用公家資源廣告自己」、「新竹市土地的故事？ 阿不就挖爆棒球場 有別的故事嗎」、有的則留言應出一本「我如何從一個89妹變成市長酬庸官員？」、「版稅會拿來蓋空橋嗎？」、「會打罵體罰？」，各種留言也因過去施淑婷的言行而酸爆，也讓客家繪本的新書發表失焦。

    民政處補充，《我的高蹺老師》、《樟樹爺爺記得嗎》2本新書預計3月上架，在文化局圖書館網站會有書籍和借閱資訊，之後也規劃在網路書店及實體書店販售。

    新竹市府發行客家兒童繪本，民政處長施淑婷掛總編輯遭酸高虹安是發行人才能當總編輯。（照片取自施淑婷臉書）

    新竹市府發行客家兒童繪本，民政處長施淑婷掛總編輯遭酸高虹安是發行人才能當總編輯。（照片取自施淑婷臉書）

    新竹市府發行客家兒童繪本，民政處長施淑婷掛總編輯遭酸高虹安是發行人才能當總編輯。（照片取自施淑婷臉書）

    新竹市府發行客家兒童繪本，民政處長施淑婷掛總編輯遭酸高虹安是發行人才能當總編輯。（照片取自施淑婷臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播