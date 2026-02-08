國民黨對美路線大轉變 學者：鄭麗文「親中、疑美、不反共」

國民黨主席鄭麗文盼見中共領導人習近平，副主席蕭旭岑日前更嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發外界關注。（資料照）

國民黨主席鄭麗文盼今年上半年會見中共領導人習近平，副主席蕭旭岑訪中回台後，近日更嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發外界關注。學者分析，國民黨中央不走「親美」路線，鄭麗文是「親中、疑美、不反共」，蕭旭岑說法則是極力分化台美安全關係。

台灣大學政治系副教授陳世民今日受訪表示，馬英九擔任黨主席時提出「和中、友日、親美」，朱立倫當黨主席也延續「親美友日和中」，去年郝龍斌競選黨主席時，也是喊「親美友日和中」，國民黨主席鄭麗文到目前為止，都沒有講出「親美」兩字。

陳世民指出，馬英九至少是把「親美」當成第一順位，現在的國民黨高層連「親美」都不講了，很明顯不再提到「親美」這個概念。鄭麗文去年10月當選黨主席，她的當選感言提到，國民黨未來對外關係，絕對不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，其實所指涉的就是美國。

陳世民分析，鄭麗文過去當政論名嘴時，長期主張「疑美論」觀點，所用的副主席也是「疑美論」的。當然她不會承認自己是疑美論者，但只要檢視其歷來言論及觀點，就可以知道疑美的傾向。

陳世民：檢視鄭麗文言論及觀點 可知其疑美傾向

「因為親中，所以疑美啊！」陳世民批評，鄭麗文疑美之外，第二個問題是，她擔任黨主席至今從未講過「反共」兩個字，勝選感言還要民進黨政府做到「三個不」，其中之一是不要反共。

陳世民質疑，妳要政府不要反共，所以認為反共是錯誤的嗎？大家不要忘了，國民黨黨綱是有「反對共產主義」的，簡單來講，鄭麗文不反共就非常明顯的傾向，且她任用的蕭旭岑及幕僚幾乎是親中的。

「國民黨操作疑美論 極力分化台美安全關係」

陳世民強調，美國是世界上唯一願意賣武器、願意協防台灣的國家，也是可幫助台灣抗衡中國軍事威脅的大國。蕭旭岑在中國見王滬寧時，把保衛台灣講成是「媚美賣台」，回台後又說AIT處長只是科長，這種是疑美論操作下，極力在分化台美安全關係，極力破壞台美信任關係。

陳進一步說，這些人在操作的是，希望美國不會再來幫助台灣防衛，當美國不願防衛台灣，屆時台灣就只能靠向中國。當美國不幫台灣防衛後，全世界也不會有其它國家會來幫台灣，日本也是美國有動作，才會啟動集體防衛權跟著行動。

據分析，解放軍鷹派認為，若美國不願協防台灣，單獨對付國軍情況下，是有能力拿下台灣。如果台海戰爭要面對美國時，中共就會有顧忌，對習近平而言，在等一個時機，當確認美國不會出兵防衛時，就會決定出兵攻打台灣。

陳世民痛批，國民黨的所作所為，就是在促成這個時刻的到來，這也是為何不斷在立法院阻擋對美軍購。國民黨反國防特別預算，根本就不是監督政府，而是要讓台灣買不到美國武器，甚至把軍購形容地多麼不堪，目的就是分化台美安全關係。

他示警，若如《金融時報》所講，期限只到3月15日，不提交預算單就不賣了。「美國不賣，全世界還有哪一個國家會賣武器給台灣？台灣將無法得到安全援助，防衛能力就會弱化，對台灣非常危險！」

