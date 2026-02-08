為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宣布參選北市松信議員 楊智伃：傳承正義

    2026/02/08 11:18 記者董冠怡／台北報導
    楊智伃宣布參選松信議員。（楊智伃提供）

    國民黨前發言人楊智伃今於吳興市場掃街，同時宣布參選台北市松山信義區的市議員，她要代表年輕世代上陣，承接戰力、傳承正義。

    楊智伃表示，「為正義發聲、勇敢衝鋒」是她從政以來最重要的信念，26歲那年國民黨給她機會，前主席朱立倫的提拔，讓她承擔起發言人的重任，成為黨內史上最年輕的發言人。在第一線看到立委徐巧芯、王鴻薇、桃園市議員凌濤等前輩們，用行動告訴她「政治不再是閃躲，而是真誠的直球對決」。

    她指出，過去這段日子，大家總是在最困難、最激烈的戰場。為了公義與責任，曾在北檢外沒日沒夜守候，為司法正義衝鋒；為民監督、揭發弊案、開了無數場記者會，把關人民的納稅錢；走遍全台街頭，反惡霸，捍衛優秀立委、為中華民國的民主發聲。大家或許記得她在黨部外喝下的那瓶水，那代表的正是年輕政治工作者面對真相，相信科學、直球對決，最真誠的宣示。

    楊智伃認為，如果沒有民意的基礎、不回到地方服務，監督就沒有依靠，正義只會停留在空氣中。松山信義是她從政的第一天就居住、成長的地方，這裡是她被磨練的前線，更是自己獲得療癒與依靠的家園，現在她要用行動證明，「我能代表松山信義的市民，對外發聲」。

    她自稱是松信區黨內初選最年輕、也是第一次參選的新人。她要代表年輕世代上陣，承接戰力、傳承正義，強調讓新世代接棒，不是明天，就是現在，呼籲電話民調唯一支持，讓善良不再沉默，讓勇敢成為日常，讓正義與勇敢「伃」你同行。

