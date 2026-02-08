為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德今年第四度來台中 何欣純：決戰中台灣

    2026/02/08 11:16 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨中市長參選人何欣純（中）在市議員江肇國（右）與黃守達（左）的陪同下至向上市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市長參選人何欣純（中）在市議員江肇國（右）與黃守達（左）的陪同下至向上市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

    總統賴清德今天與民進黨的黨公職人員座談，今年已來台中市四次，是否代表總統賴清德認為台中市是此次縣市長選舉的重中之重？民進黨台中市長參選人何欣純今天到向上市場拜票受訪表示，「決戰中台灣」，總統不只常來台中，昨天去南投市，前幾天也去彰化縣，中彰投苗整個中台灣，對總統賴清德而言是重中之重。

    何欣純今天在中市議員江肇國及黃守達的陪同下，至向上市場拜票，由於向上市場一向綠營支持者較多，受到攤商熱烈歡迎。

    由於今天中午賴清德要到台中市跟黨公職進行不公開的座談，此為賴清德今年第四次到台中市來，為何總統一再向台中市跑？何欣純表示，總統特別關心台中市的發展，台中市事實上面臨很多問題，她很多次跟總統提到，台中市市政未來願景跟重大建設需中央跟地方一起合作，過去中央挹注很多資源在台中市。

    何欣純表示，不過，台中市長盧秀燕處處針對中央，一直在說中央不支持台中，這是錯誤的，是荒謬的，總統來這麼多次，是要告訴大家他很重視台中，真的關心台中市民，很重視台中市政的發展。

    何欣純更表示，當然年底的選舉中台灣是重中之重，「決戰中台灣」，不只來台中，昨天去南投市，前幾天也多次到彰化縣，中彰投苗總統都很重視，中台灣對總統而言是重中之重。

    民進黨中市長參選人何欣純（中）與市議員江肇國（左）與黃守達（右）一同到向上市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市長參選人何欣純（中）與市議員江肇國（左）與黃守達（右）一同到向上市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播