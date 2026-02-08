賈永婕談林宅血案掀熱議 許美華提「當權者」：追兇究責別放過國民黨

賈永婕昨表示想了解林宅血案真相，而賈在文中的「當權者」一詞引發熱議。許美華對此指出：「如果真要追兇究責，要個交代，請不要放過戒嚴四十年統治台灣的國民黨。」（資料照）

電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，但製作方事先未通知受害者家屬林義雄，引發抵制聲浪，台北101董事長賈永婕昨（7）日晚間發文訴求「想知道真相」，而賈永婕文中的「當權者」一詞，引起網友熱議。對此，反紫光奇遊團成員許美華發文指出：「如果真要追兇究責，要個交代，請不要放過戒嚴四十年統治台灣的國民黨。」

許美華表示，賈永婕對於林宅血案發了一篇震驚的心情文，這很難不讓人震驚，原來賈永婕現在才發現1980年的林家血案事件，發生在跟她同齡的時代，不過因為《世紀血案》才發現這件慘案，賈永婕的震驚應該也不在少數。

許美華提到，如果賈永婕對1980年林宅血案震驚，應該也會對於隔年7月的「陳文成博士命案」感到震驚，當時人在美國、數學成就斐然的陳文成，因為支持台灣民主運動，在1981年返台探親時，7月2日被警總請去喝咖啡，7月3日清晨就被發現躺在台大研究生圖書館旁邊的草坪上。許美華說：「警總一直放話，說陳文成很可能是畏罪自殺、自己跳下來的，按照這個理論，大概也可以再拍成另一部電影。」

許美華表示：「賈董發文說想知道林家血案的真相，我也很想。我還想知道陳文成，還有陳澄波、湯德章、丁窈窕......無數死在威權體制下的生命真相。賈董問得好，誰能告訴我們真相？『誰能夠告訴我們真相！當權者，請給大眾一個交代。』但是，賈董說的『當權者』應該是誰？」

許美華強調，該給個交代、負起責任的「當權者」，毫無疑問地應該是發生無數慘案時的國民黨政府吧？當然民進黨執政時應該推動的轉型正義不夠用力，這必須檢討，台灣的轉型社會之路還有很長的路要走，但真要追兇究責，不要放過戒嚴40年的國民黨，「不要連這個都只知道找民進黨負責、凡事賴給清德」。

