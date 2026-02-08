藍營台中市長民調3月底才辦盧秀燕認太慢 楊瓊瓔這樣說

國民黨立委楊瓊瓔（中）今天前往北區東興市場拜票，開心和民眾拍照，強調初選速度雖重要，但過程公平、公正、透明公開更重要。（記者陳建志攝）

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長提名遲遲未定，黨中央公布擬於3月底前最後一週民調，江啟臣先嗆黨中央違反協議內容，台中市長盧秀燕也認為宜早不宜遲，「若3月底再辦初選我覺得太晚了」；楊瓊瓔今早前往北區東興市場拜票時受訪表示，速度雖重要，但整個過程公平、公正、透明公開更重要，結果能服眾才能產生凝聚力，打贏這場選戰。

有意爭取國民黨台中市長提名的楊瓊瓔，今天早上前往北區東興市場拜票，熱情跟攤商、民眾握手，有民眾開心跟他拍照，也有攤商送上青蒜，預祝「凍蒜」。

媒體詢問，台中市長盧秀燕昨天喊話黨中央說，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，應早點挑選黃道吉日辦一辦，現在才2月初，「若3月底再辦初選我覺得太晚了」。

對此，楊瓊瓔表示，謝謝市長，自己也希望能儘早定於一尊，但這次提名是由中央協調，都已經簽定相關協議，制度都已經確認，自己的態度是「尊重黨中央」，依照既定機制走完程序。

楊瓊瓔強調，速度雖然重要，但整個過程公平、公正、透明公開更重要，因為讓人信服是非常重要，程序如果站得住腳，結果就能服眾，就能產生凝聚力，才能為這場選戰奠定最穩固的根基，打贏這場勝仗。

