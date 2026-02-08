從「紫雲黃氏」到砲轟谷立言 黨政人士揭黃國昌盤算：為訪中行鋪路

民眾黨主席黃國昌日前批判美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，黨政人士認為，不排除這是想訪問中國的鋪陳。（資料照）

面對在野黨阻擋軍購特別條例，引發美方強烈關注，民眾黨主席黃國昌日前卻批判美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」；對此，黨政人士認為，黃一定是想「幹麼」了，不排除這是訪問中國的鋪陳，展現他能走出一條不同於國民黨、卻能處理兩岸關係的個人路線。

黨政人士指出，從黃國昌自稱祖源是「紫雲黃氏」，到批判谷立言「介入台灣內政太深」，可以推測黃一定是想要「幹麼」了，黃國昌一邊批判國民黨主席鄭麗文的「兩岸和平框架」不知道在講什麼，一邊大談自己「紫雲黃氏」祖源，顯然是想走出一條不同於國民黨，同時展現他能處理兩岸關係的個人路線。

請繼續往下閱讀...

「這無關乎他會不會改變對中立場，而是在傳遞訊號。」黨政人士認為，黃國昌接受前立委蔡正元訪問、自揭祖源就是一種表態，不排除黃或許想安排訪問中國，甚至已在暗中安排，畢竟他去了一趟美國在台協會華盛頓總部（AIT/Washington）就自認可以處理對美關係，如果能安排一趟訪中行，應該也會自認能處理兩岸關係。

黨政人士說，黃國昌特別提及祖源是「紫雲黃氏」這件事，實在讓人難以理解，畢竟「養寵物也不會看血統」啊？不過，鄭麗文過去也曾說「台灣一定要獨立」，由此可見，兩個主要在野黨的主席，現在的路線其實都很相像。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法