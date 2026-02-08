為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    從「紫雲黃氏」到砲轟谷立言 黨政人士揭黃國昌盤算：為訪中行鋪路

    2026/02/08 11:04 記者陳昀／台北報導
    民眾黨主席黃國昌日前批判美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，黨政人士認為，不排除這是想訪問中國的鋪陳。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前批判美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，黨政人士認為，不排除這是想訪問中國的鋪陳。（資料照）

    面對在野黨阻擋軍購特別條例，引發美方強烈關注，民眾黨主席黃國昌日前卻批判美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」；對此，黨政人士認為，黃一定是想「幹麼」了，不排除這是訪問中國的鋪陳，展現他能走出一條不同於國民黨、卻能處理兩岸關係的個人路線。

    黨政人士指出，從黃國昌自稱祖源是「紫雲黃氏」，到批判谷立言「介入台灣內政太深」，可以推測黃一定是想要「幹麼」了，黃國昌一邊批判國民黨主席鄭麗文的「兩岸和平框架」不知道在講什麼，一邊大談自己「紫雲黃氏」祖源，顯然是想走出一條不同於國民黨，同時展現他能處理兩岸關係的個人路線。

    「這無關乎他會不會改變對中立場，而是在傳遞訊號。」黨政人士認為，黃國昌接受前立委蔡正元訪問、自揭祖源就是一種表態，不排除黃或許想安排訪問中國，甚至已在暗中安排，畢竟他去了一趟美國在台協會華盛頓總部（AIT/Washington）就自認可以處理對美關係，如果能安排一趟訪中行，應該也會自認能處理兩岸關係。

    黨政人士說，黃國昌特別提及祖源是「紫雲黃氏」這件事，實在讓人難以理解，畢竟「養寵物也不會看血統」啊？不過，鄭麗文過去也曾說「台灣一定要獨立」，由此可見，兩個主要在野黨的主席，現在的路線其實都很相像。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播