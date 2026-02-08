黃國昌金釵初選爆冷落敗失言 周曉芸酸對手陳彥廷「家樂福上班十年」急道歉

民眾黨主席黃國昌（中）與三蘆區黨部主任周曉芸（右）。（資料照）

民眾黨新北市議員初選失利的三蘆區黨部主任周曉芸，因受訪時提及對手陳彥廷「在家樂福工作十年」引發外界質疑有歧視職業之嫌，掀起輿論風波，周曉芸昨（7）晚緊急發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確、未完整交代前因後果，導致言論遭片面解讀，強調「職業不分貴賤」，並為造成社會觀感不佳致上歉意。

周曉芸在臉書發表道歉聲明，坦言自己在受訪時表達不夠精確，也未完整交代前因後果，導致內容被片面解讀，進而衍生出她否定陳彥廷工作能力、歧視特定職業的誤會，強調「這絕非原話本意」。

周曉芸指出，當時受訪內容其實是轉述陳彥廷在初選過程中的自述。她說，陳彥廷曾分享自己台大畢業後，一度找不到符合背景的工作，最後選擇進入家樂福服務，且一做就是十年。她當時回應，是因記者詢問是否為蘆洲某陳姓醫師，她僅是還原當事人背景以澄清身分。

周曉芸續指，由於自己在受訪時的表達不夠精確，同時遺憾未完整前因後果，導致這段話被片面解讀為她個人陳彥廷工作能力的否定，甚至衍生出「歧視賣場工作」的誤會，這絕非原話本意。她要向社會各界致上最深的歉意，並強調，職業不分貴賤，每一位在崗位上兢兢業業、付出辛勤的工作者，都值得最高的敬意 ，這是她一直以來的價值主張，「陳彥廷在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」。

最後，周曉芸也呼籲各界給陳彥廷更多個人空間，避免事件影響其私人生活或波及同名人士，並表示會記取這次經驗，未來在公共發言上更加謹慎，持續投入服務工作。

