李貞秀雙重國籍惹議 民進黨舉德韓以案例：沒有民主國家允許敵對國籍任公職

民眾黨遞補的不分區立委李貞秀因同時具有中國籍引發爭議，國民黨卻批評執政黨欺負「弱女子」；民進黨中國部今天強調，問題的核心在於，民選公職必須對國家負有單一及可驗證的政治忠誠，公職不得有雙重國籍，沒有模糊空間，並舉德國、韓國以色列等案例指出，沒有任何民主國家，允許「未完成國籍與忠誠整合的敵對國籍配偶」直接進入民選公職。

民進黨中國部指出，所謂「歧視陸配」、「打壓新住民參政權」的指控，其實是刻意忽略問題核心「民選公職，必須對國家負有單一及可驗證的政治忠誠」，「兩岸關係條例」雖規定中國籍配偶「在台設籍10年以上」可取得登記「參選資格」，但「任職資格」必須回到「國籍法」規定，擬任公職者必須在就職前辦理放棄外國國籍，並在就職後一年內繳交證明；若未完成，立法院依職權可予以免職。

民進黨中國部強調，現在的政治操作通常只談前者、迴避後者，同時刻意忽略中華人民共和國與中華民國互不隸屬的事實，只把個案政治化，藉機歸究政府製造社會對立，如果讓其成功必將成為台灣國家安全的缺口。事實上，這不是台灣獨有的問題，所有處於安全壓力的民主國家，如之前的西德、韓國跟以色列，都面對類似的情境，也有明確的處理方式。

民進黨中國部舉例說，德國規定外國籍配偶不論來自哪個國家，若未完成入籍與憲政忠誠審查（可由情治單位介入），沒有任何「例外參政」的空間；韓國則規定，與敵對政權（北韓）存在國籍或組織關係者，一律不得擔任公職，完全沒有模糊地帶，也不能透過政治協商解套；以色列則將「敵對」直接寫進國家生存邏輯中，明文要求即使已取得國籍，只要被認定支持敵對勢力或否認國家存在本身，都可以被禁止參選。

民進黨中國部表示，依照上述案例可以發現，不會有任何民主國家，允許「未完成國籍與忠誠整合的敵對國籍配偶」可以模糊的進入民選公職任職。台灣對於公職不得有雙重國籍的規定，其實定義得非常清楚，也有許多案例被具體實踐，不應該有模糊空間，刻意只談「參選資格」，卻避談「任職資格」，並想利用制度落差突破兩岸主權界線，最後傷害的不是任何個人，而是整個民主制度的可信度。

民進黨中國部強調，民選公職必須建立在清楚及可驗證的國家忠誠之上，應該是所有憲政民主國家都會遵守的基本原則，尤其是在中國對台灣升高敵意的當下。如果我們連這一點都不敢說清楚，那台灣的民主自由將會被逐步掏空。

