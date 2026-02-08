掃新店深藍地盤拜年 蘇巧慧：新北應是「彩色」 用態度成績爭取認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧到新店建國市場發送菜瓜布拜年。（記者黃政嘉攝）

「台灣隊加油、新北隊出發！」民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天早上在低溫天氣下，帶著新北市議員陳乃瑜、陳永福，與陳永福之子陳韋任，一同到被視為深藍選區的新店建國市場、仁愛市場掃街拜年，有熱情支持者索取合照，蘇巧慧表示，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，希望用態度跟成績，爭取更多新北市民的認同。

「今天真的有冷，加油、加油！」蘇巧慧發揮母雞角色，今天帶著「小雞群」陳乃瑜、陳永福、陳韋任在市場逐一向鄉親問候握手、發送菜瓜布拜年，蘇巧慧也巧遇立法院同事，相互加油打氣。

蘇巧慧表示，今天已經是年前在菜市場拜年行程的第20個市場，一直以來都是照著團隊的規劃，一步一腳印在新北各區行走，向所有的鄉親問好、拜年，她說，「希望用這樣的態度，提供我們的政績讓大家檢驗，提供我們的政見讓大家思考，用這樣的態度和成績，希望爭取更多新北市民的認同」。

媒體問到，新店建國市場傳統被視為是深藍選區，來這掃街是否想翻轉這邊？蘇巧慧強調，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己。

