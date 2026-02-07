為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高虹安要不要回民眾黨？柯文哲說話了

    2026/02/07 19:35 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安要不要回歸民眾黨？民眾黨國家治理學院院長柯文哲今天這樣說。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安要不要回歸民眾黨？民眾黨國家治理學院院長柯文哲今天這樣說。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安涉貪助理費一審被判7年4個月後停職1年5個月，去年12月16日高院二審改判偽造文書罪後復職回歸市政，原是民眾黨的高虹安在一審被判刑後退黨，如今復職，要不要回復民眾黨籍年底拚連任，還是用無黨籍身分操作「藍白合」？民眾黨國家治理學院院長柯文哲今晚到竹市街頭宣講時回應，高虹安被停職快1年半，應先回歸市政，讓市民知道她已回到市府，等市政穩定回到軌道運作後，再處理黨籍問題。

    高虹安先前接受媒體專訪，被媒體報導將以無黨籍身分拚連任，但遭高虹安發聲明稿否認，高虹安停職1年5個月，回歸市政1個多月，外界解讀她不會回復民眾黨身份，目的是在「藍白合」共識前提下，高虹安用無黨籍身份拚連任較適合，高虹安對媒體詢問也都強調，會以市政穩定為優先，目前暫不考慮回復黨籍問題。

    柯文哲今天首次以民眾黨國家治理學院院長身份回到新竹市家鄉，他說，從新竹市家鄉辦理第一場宣講是在播種，也是種試驗，如果成功，未來會到各縣市舉辦，目標是培訓青年參政。不過昨天因寒流來襲，加上新竹市東北季風，柯文哲等人在巨城購物中心前廣場街頭宣講，僅不到50人參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播