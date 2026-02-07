高虹安要不要回民眾黨？柯文哲說話了

新竹市長高虹安要不要回歸民眾黨？民眾黨國家治理學院院長柯文哲今天這樣說。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安涉貪助理費一審被判7年4個月後停職1年5個月，去年12月16日高院二審改判偽造文書罪後復職回歸市政，原是民眾黨的高虹安在一審被判刑後退黨，如今復職，要不要回復民眾黨籍年底拚連任，還是用無黨籍身分操作「藍白合」？民眾黨國家治理學院院長柯文哲今晚到竹市街頭宣講時回應，高虹安被停職快1年半，應先回歸市政，讓市民知道她已回到市府，等市政穩定回到軌道運作後，再處理黨籍問題。

高虹安先前接受媒體專訪，被媒體報導將以無黨籍身分拚連任，但遭高虹安發聲明稿否認，高虹安停職1年5個月，回歸市政1個多月，外界解讀她不會回復民眾黨身份，目的是在「藍白合」共識前提下，高虹安用無黨籍身份拚連任較適合，高虹安對媒體詢問也都強調，會以市政穩定為優先，目前暫不考慮回復黨籍問題。

柯文哲今天首次以民眾黨國家治理學院院長身份回到新竹市家鄉，他說，從新竹市家鄉辦理第一場宣講是在播種，也是種試驗，如果成功，未來會到各縣市舉辦，目標是培訓青年參政。不過昨天因寒流來襲，加上新竹市東北季風，柯文哲等人在巨城購物中心前廣場街頭宣講，僅不到50人參與。

