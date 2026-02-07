美下通牒仍堅持擋軍購 退將當場飆罵藍營幕僚！

于北辰怒轟國民黨。（資料照）

賴政府提出的1.25兆軍購特別條例持續遭藍白阻擋，遲遲不付委送出委員會，美國政府昨（6日）已向台灣提供發價書草案，並下通牒表示有效期至3月15日。國民黨前青年團長田方倫，在政論節目上繼續為自己人護航，退役陸軍少將、現任桃園市議員于北辰當場破口大罵，引發網友熱議。

國防部6日表示，美方已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。

消息一出，不少人認為華府是在對屢次阻擋國防預算的藍白施壓，但田方倫昨天在政論節目《新台灣加油》上繼續護航自己人，宣稱在野黨本來就是要「嚴加審查」，並期待賴清德總統可以到立院做個說明，「我們不斷要告訴美方的是，如果認為我們台灣是一個民主自由的國家，中華民國是個有監督制衡力量的國家，那麻煩請尊重我們的民主制度，尊重我們中華民國國會的立場。」

同場來賓于北辰聽完之後怒轟：「現在你們不是監督耶，現在是你們要破壞這次的發價書，3月15號如果沒有付委，不用買了！你們不是監督，你們是不要讓他買！」接著田方倫又開始扯到先前我方向美軍購有多個品項到現在還沒到貨，而且也沒有相關回覆；于北辰便要求講出具體品項，田方倫硬是搬出「F-16V」，結果當場被于北辰狠狠打臉，「F-16V不是不交，他是告訴你現在生產量已經爆滿，國防部已經向美國的軍售辦公室直接提出抗議，美國已經承諾要予以補償，這沒有回覆嗎？」

田方倫接著稱，「如果我們在野陣營不去做堅持，不去做監督，（國防部）會去做這些事情嗎？」于北辰馬上駁斥，早在民國83年就有抗議美國軍武遲交的紀錄，當年M60A3主戰車因為遲交，我國提出一樣的抗議，最後獲得5年保養免費的補查，「所以早就在做了！根本不是你們去催，國防部跟美國軍售辦公室本來就有一個程序！你不懂而已，不是沒有做。」

于北辰繼續痛罵：「發價書如果現在連付委都沒有，3月15號失效，你負責嗎？還是國民黨負責？」針對藍白一直跳針要總統到立院報告並備詢，于北辰表示「國防部長跟參謀總長都願意去說明，你認為在國防領域上，總統會比這2個人還進入狀況嗎？總統管的是戰略，總統管的不是戰術跟戰技，所以你們是騎驢找馬，國民黨也有軍事立委啊，問問他好不好？還在蒙著眼睛不講話。這3月15號發價書失效，想再買可能要排到10年以後，一堆國家在等，這是很珍貴的機會，你就不能先付委嗎？因為總統沒有來你們覺得很難過，到底是你們的尊嚴重要？還是國家安全重要？」

網友紛紛表示，「田的國文理解能力是這麽的差嗎？講這樣清楚了還在那邊強詞奪理」、「什麼監督，根本是在找麻煩」、「聽狗冥黨在那邊硬拗真的會一肚子火」、「監督不是亂吵，87」、「國民黨人聽不懂人話啦」、「這叫監督嗎！這是亂政，藍白二個爛黨」、「國防都不要了在野的價值在哪？」、「一直鬼打牆，沒救了」、「于將軍說的好，罵的漂亮」、「到現在還是要扯東西都沒到」、「第一次看到將軍那麼生氣」。

