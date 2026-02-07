《世紀血案》被疑缺乏同理心 詹凌瑀：對受害者與家屬的極度羞辱

電影《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，但在舉辦殺青記者會後，卻傳出並未取得前立委林義雄及家屬同意，讓外界質疑劇組對受害者極不尊重。（資料照）

電影《世紀血案》改編自1980年震撼全國的「林宅血案」，近來卻因演員的受訪內容，以及翻拍並未取得前立委林義雄及家屬同意，掀起一波抵制聲浪。對此，媒體人詹凌瑀表示，這是對歷史傷痕的二次消費，更是對受害者與家屬的極度羞辱，支持拒看這部缺乏良知與靈魂的作品，請不要讓歷史的傷痛成為被隨意消費的娛樂。

詹凌瑀在臉書PO文表示，看到監察委員田秋堇與周嘉韋議員對於電影《世紀血案》的發聲，身為一個台灣人，我也感到無比的憤怒與心寒，林宅血案不是一個虛構的驚悚劇本，它是發生在台灣威權時代，一件慘絕人寰的政治謀殺。當年兇手趁著林義雄先生身陷囹圄，闖入家中殺害年邁的母親與年幼的雙胞胎女兒，這種至今未能破案的恐怖與悲痛，是台灣民主歷程中巨大的傷口。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，然而，這部改編電影在籌拍過程中，竟然完全未經當事人同意。林義雄先生現年84歲，人還健在，劇組卻連最基本的田野調查、訪談與授權都沒有做。誠如田秋堇委員所言，如果要結合曾經發生過的史實，最基本的瞭解與求證應該都要做吧？在毫無尊重的基礎下，我們看到的是劇組與演員對歷史的無知與冷血。演員李千娜在受訪時竟然表示，重啟此案「可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。

詹凌瑀續指，這句話聽在知曉這段歷史的人耳裡，是多麼諷刺與殘忍？正是因為缺乏最基本的歷史敬畏與田調，才會有這種既愚蠢又缺乏同理心的發言。對於當事人而言，那是家破人亡的真實地獄，絕非演員口中輕描淡寫的「沒那麼嚴重」。

詹凌瑀直言，這不是藝術創作，這是建立在他人痛苦上的嗜血商品。如果連對受害者最起碼的尊重都做不到，這部電影就沒有被觀看的價值，她支持拒看這部缺乏良知與靈魂的作品，請不要讓歷史的傷痛成為被隨意消費的娛樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法