藍白批評谷立言「只比科長大、介入台灣內政」 謝志偉：舔共到連中國人看不下去

駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

藍白立委聯手在立法院十度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，遭到美方質疑，藍白卻批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」、「處長只比科長大一點」。我國駐歐盟代表謝志偉表示，喂！舔共仔！你們自己才該趕快長大一點！你們舔共到不堪的程度，很多有點骨氣的中國人也都看不下去。

民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，國民黨副主席蕭旭岑則稱美國政客對台灣內政說三道四，稱谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。

請繼續往下閱讀...

謝志偉在臉書PO文表示，蛤？講啥米？AIT處長谷立言只比科長大一點？喂！舔共仔！你們自己才該趕快長大一點！順便周告這些舔共仔：「歐洲議會已於1月21日通過歐盟『共同外交暨安全政策』報告決議文，重申：『中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民。』

謝志偉直言，在他眼中，與其說他們是「舔中」，不如說是「舔共」比較精準些，因為他們的舔共到不堪的程度，很多有點骨氣的中國人也都看不下去，對了，相對於這些沒膝蓋的舔共仔，這些有骨氣的中國人反而回不了中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法