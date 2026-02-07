為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白批評谷立言「只比科長大、介入台灣內政」 謝志偉：舔共到連中國人看不下去

    2026/02/07 09:40 即時新聞／綜合報導
    駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

    駐歐盟代表謝志偉。（資料照）

    藍白立委聯手在立法院十度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，遭到美方質疑，藍白卻批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」、「處長只比科長大一點」。我國駐歐盟代表謝志偉表示，喂！舔共仔！你們自己才該趕快長大一點！你們舔共到不堪的程度，很多有點骨氣的中國人也都看不下去。

    民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，國民黨副主席蕭旭岑則稱美國政客對台灣內政說三道四，稱谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。

    謝志偉在臉書PO文表示，蛤？講啥米？AIT處長谷立言只比科長大一點？喂！舔共仔！你們自己才該趕快長大一點！順便周告這些舔共仔：「歐洲議會已於1月21日通過歐盟『共同外交暨安全政策』報告決議文，重申：『中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民。』

    謝志偉直言，在他眼中，與其說他們是「舔中」，不如說是「舔共」比較精準些，因為他們的舔共到不堪的程度，很多有點骨氣的中國人也都看不下去，對了，相對於這些沒膝蓋的舔共仔，這些有骨氣的中國人反而回不了中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播