    國際

    金融時報：美計畫推6千億對台新軍售 中國警告川習會恐破局

    2026/02/07 08:49 即時新聞／綜合報導
    愛國者三型飛彈發射圖。（美聯社資料照，本報合成）

    英媒《金融時報》7日發出獨家報導，引述多名知情人士指出，美國正在計畫一項大型軍售案，規模可能高達200億美元（約6318億台幣），其中包括愛國者飛彈和其他武器。對此中國方面私下警告，此舉可能危及美國總統川普4月對中國的國是訪問。

    金融時報引述8名知情人士指出，繼去年12月公布創紀錄的111億美元（約3506億台幣）軍售案後，川普政府正規劃一項包含4種武器系統的大型軍售案。多名知情人士稱這項軍售案規模可能達到200億美元，不過也有人透露最終數字尚未敲定，可能會是接近去年12月軍售案的規模。

    據指這項軍售案除了提供用來攔截來襲飛彈的愛國者飛彈，也將允許台灣購買更多「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），以及另外兩種武器系統。

    報導也提到，中國方面已對這項軍售案表達嚴正關切。有3名消息人士稱，中國已經告訴美國，軍售案可能破壞川普預計4月前往中國的訪問。不過也有兩位知情人士透露，一些美國官員認為中國是在虛張聲勢，不會取消這次訪問。

    知情人士也提到，川普政府正計畫於本月通知國會這項軍售案。但部分專家認為，川普可能會等到訪中返美後才會推動。

    圖
    圖
