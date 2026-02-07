為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌「四大金釵」周曉芸初選輸「沒露面的他」！四叉貓諷：票房毒藥

    2026/02/07 08:58 即時新聞／綜合報導
    民眾黨本週進行議員初選，被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵的周曉芸（右）輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆。示意圖。（資料照）

    民眾黨本週進行議員初選，被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵的周曉芸（右）輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆。示意圖。（資料照）

    民眾黨本週進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給對手陳彥廷，周曉芸為此提出申覆。網紅四叉貓對此諷刺，黃國昌加持的周曉芸輸給一個完全沒露面的陳彥廷，黃國昌已經變成票房毒藥了吧。他也質疑「結果周曉芸輸了還想翻桌，有沒有這麼難看呀？」政治工作者周軒也直言「黃國昌新北沒有票房了」。

    四叉貓在臉書以「黃國昌的四大金釵」為題發文指出，黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，例如新北三蘆的李有宜就被周曉芸逼走。結果民眾黨的黨內初選民調出爐，黃國昌加持的周曉芸書給陳彥廷。

    四叉貓對此諷刺，「這次黃國昌已經變成票房毒藥了吧！」他也質疑「結果周曉芸輸了還想翻桌，有沒有這麼難看呀？」

    周軒也在臉書發文酸黃國昌，「國民黨之所以那麼老神在在，任憑黃國昌整天喊價，通通相應不理，這就是答案」。他也直言「黃國昌新北沒有票房了」。

