    政治

    王義川酸建商女婿談都更 黃國昌反擊「政治小丑」

    2026/02/06 13:21 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨立委王義川酸民眾黨主席黃國昌為建商女婿談都更，黃國昌回應，民進黨無恥沒有下限。（記者黃政嘉攝）

    

    民眾黨主席黃國昌今舉行他參選新北市長的都更政見發表會，針對民進黨立委王義川昨晚在社群媒體threads發文酸說，專門做都更的建商女婿今天要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會，內容是不是岳父告訴他的？黃國昌今受訪批評王義川是政治小丑，對於這樣的政治抹黑跟批評他只有感到深深的悲哀，民進黨的無恥真的沒有下限。

    黃國昌今在他參選新北市長的政見發表會後接受媒體聯訪，對於王義川發文酸他開都更政見記者會，他批評，王義川這個政治小丑所發表的言論，其實沒有回應的必要。

    黃國昌說，從他2015年辭掉中央研究院研究員的工作，踏入政壇以來，他的岳父莫名其妙地捲入了政治漩渦當中，對岳父攻擊，試圖把岳父當成是政治提款機。他說，「黃國昌參與政治以來，民進黨有臉討論我跟政商的關係，我公開邀請總統賴清德攤開民主進步黨收了多少建商的政治獻金，過了多少包庇建商的政策？相反的，黃國昌在面對有關於居住正義問題的時候寸步不讓」。

    黃國昌表示，他一天到晚在立法院做他們所謂違反自己岳父利益的事情，岳父從來沒有跟他抱怨過，做為民意代表、政治人物，他捍衛居住正義，要幫所有的租屋族、年輕人爭取權益的決心，從來沒有因此而有任何的動搖或改變。

    他強調，今天這樣的政治抹黑跟批評，竟然是建商的好朋友、民主進步黨的政治人物所發動，他只有感到深深的悲哀，民進黨的無恥真的是沒有下限。

