為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    挺18位南市議員初選 林俊憲提「母雞說」：小雞要更團結

    2026/02/06 13:18 記者王姝琇／台南報導
    立委林俊憲陪同南市議長邱莉莉等18位議員大陣仗到黨部登記初選。（記者王姝琇攝）

    立委林俊憲陪同南市議長邱莉莉等18位議員大陣仗到黨部登記初選。（記者王姝琇攝）

    民進黨台南市議員初選持續進行登記，立委林俊憲今陪同議長邱莉莉等18位議員大陣仗到黨部登記。林俊憲說，若有時「母雞」無法關愛到，小雞就只好各自求生，這時候就是要團結！目標要獲得過半且最多席次。

    林俊憲表示，年底大選是政黨的大對決，母雞相當重要，「如果有時候『母雞』無法關愛到你，小雞只好各自求生，這時候更要團結、讓黨大團結，攜手克服危機，讓民進黨台南市議員席次過半，且獲得最多席次，這是我們團結努力的目標。」

    惟林俊憲的「母雞說」引發外界猜測，台南市長初選落敗的林俊憲，是否質疑陳亭妃無法兼顧到所有參選人？林俊憲解釋說，台南很大，他們會結合各選區黨公職人員及立委，「我一直都是台南隊隊長，我們都希望台南更好，未來的市政推動，我想這些議員當選非常重要，他們可以監督，也可以一起推動市政，希望全部都能夠當選。」邱莉莉則笑說，自己也是小雞。

    林俊憲強調，代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃，「當選一定沒問題，她本人也說，目標就是要突破賴清德連任市長時所創下的7成得票率紀錄；但對民進黨而言，最大挑戰是要當選最多席次議員，在場議員都是最堅守民進黨價值、對黨的忠誠度最高的，這次很榮幸來陪同登記、向鄉親推薦，希望他們都能通過初選、大選，也能夠當選。」

    林俊憲今日陪同登記參選台南市議員初選，包括邱莉莉、林志展、李宗翰、王宣貿、蔡麗青、李啓維、黃肇輝、沈震南、蔡筱薇、周嘉韋、沈家鳳、謝舒凡、朱正軒、郭鴻儀、鄭佳欣、蔡蘇秋金、陳秋宏、余柷青。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播