新北市民進黨議員初選 李文忠之子李昆穎完成板橋參選登記

總統賴清德前任社會力幕僚、立委暨新北市長參選人蘇巧慧前任團隊幕僚李昆穎有意參選第5選區（板橋），今（6）日前往黨部完成登記。（李昆穎提供）

民進黨新北市黨部即起受理市議員初選登記至10日，李文忠之子、總統賴清德前任社會力幕僚、立委暨新北市長參選人蘇巧慧前任團隊幕僚李昆穎有意參選第5選區（板橋），今（6）日前往黨部完成登記。李昆穎說，他具備立法院、行政院行政服務經歷，今攜副總統蕭美琴的祝福與推薦前來登記，盼有機會通過黨內初選，與蘇巧慧一起努力為新北、板橋帶來新未來。

李昆穎介紹自己，他出身板橋，也曾在此工作，後來陸續任職總統賴清德社會力幕僚、前行政院長蘇貞昌競選新北市長政策部專員、蘇巧慧、吳思瑤團隊助理、中央黨部新聞專員，長期投入政策研究、民意溝通與地方服務；在賴清德、蕭美琴大選競選期間，他進駐全國競選總部，曾代表競總赴歐洲出席世界台灣同鄉會暨歐洲台灣協會聯合年會，在「台灣美德站出來」站路口造勢活動上，他也協助促成全國信賴之友會達成342個站點，近乎「一鄉鎮一路口」。

李昆穎進一步表示，2024年5月20日起，他跟隨信賴台灣之友會秘書長陳金德進入行政院政委室及公共工程委員會擔任機要秘書，累積行政歷練與公共工程專業；他說，自己累積完整歷練，也在蘇貞昌、蘇巧慧團隊服務期間獲得寶貴的新北服務經驗，盼有機會把經驗帶回故鄉，轉化為地方看得見、感受得到的改變。

李昆穎說，榮獲蕭美琴推薦與期許，他期待有機會通過民進黨黨內初選提名，將持續與新北市長候選人蘇巧慧並肩一起「點亮新北、升級板橋」。

第5選區民進黨有現任市議員黃淑君、山田摩衣、戴瑋姍、石一佑4人為民服務，民進黨預計本屆提名5席，搶佔立委葉元之空下的議員席次，現任4位均為女性，已滿足5席中女性保障1席規定，料應不會進入民調環節。

