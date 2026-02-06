為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    李雅英捐兒福聯盟29萬 郁方氣炸開轟：拜託睜大眼睛不要亂捐錢

    2026/02/06 13:53 即時新聞／綜合報導
    保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案，台灣高等法院1月27日二審宣判上訴駁回、維持原判，藝人郁方到場關心。（資料照）

    保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案，台灣高等法院1月27日二審宣判上訴駁回、維持原判，藝人郁方到場關心。（資料照）

    1歲男童「剴剴」遭保母虐死案上週二審結果剛出爐，未料，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英近日宣布捐款29萬，被發現受捐贈的單位竟是遭控「剴剴案」源頭的兒福聯盟，引發網友議論，長期關注此案的女星郁方也發文喊：「我要氣死了！不要亂捐錢！」

    李雅英最近在生日前夕獻出首筆在台捐款29萬，並表示「在台灣度過的時間已經比在韓國還要多了」，直呼每天能待在喜歡的地方、做喜歡的事，並獲得粉絲滿滿的愛，是一件無比幸福的事，因此抱著感恩的心在活動。

    網友除了感謝她的善心，也提出質疑「經紀人都不先瞭解一下捐款單位嗎」、「妳可能不知道兒福聯盟爭議很多」、「下次改捐其他社福團體，兒福聯盟不值得」。郁方昨天（5日）也在臉書轉發相關新聞，並寫道「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」。

    剴剴案二審1月27日宣判，高院審理認定保母劉彩萱將剴剴視為宣洩情緒工具、胞妹劉若琳犯罪情節重大，一審國民法官法庭判決無違誤，駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。此前二審開庭辯論，郁方也到場聲援，期間說出重話，稱虐待凱凱的保母劉彩萱、劉若琳，以及兒盟社工陳尚潔「下輩子投胎都遇到這樣的人照顧你，下地獄吧！」

