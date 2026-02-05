官員拒給機密文件！ 李貞秀不滿喊修法 葉耀元：機密外洩誰來擋？

中配李貞秀在立法院宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。（資料照）

民眾黨中配不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，先前提及，內政部若認定就職無效，李在向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可以不用回答，李昨回應，「官員拒絕備詢，似乎沒有罰則，這是不是該修法推動一下？」對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，「把機密文件給她，請問有辦法阻擋資料外洩嗎？」

葉耀元今日於臉書粉專轉發媒體報導截圖發文提及，報導標題為：官員拒答沒罰則 李貞秀嗆修法 劉世芳：密等以上文件不提供，內容提及「李貞秀4日表示，官員拒絕備詢，似乎沒有罰則，『這是不是該修法推動一下？』但內政部長劉世芳直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。」

原則問題在於：第1點，她根本就無法放棄中國國籍，所以基本上她根本就不具有在台灣擔任公職的權利。第2點，不只是機密文件不能給她，是她根本就不應該擁有立法委員的權責。最後第3點，問題真正的核心是：如果民眾黨其他立委把機密文件給她，請問有辦法阻擋資料外洩嗎？

貼文發布後吸引不少網友留言討論，有人說「整個立法院的制度及缺陷都在這屆表露無疑」、「不知道她在中國的身分是什麼」、「不知是厚臉皮還是不要臉」。

