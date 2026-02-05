為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇巧慧：藍版財劃法致新北財政困難 但我擅長解決困難

    2026/02/05 11:39 記者黃子暘／新北報導
    蘇巧慧今日出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪，也與侯友宜等人短暫交談。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今日出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪，也與侯友宜等人短暫交談。（記者黃子暘攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天提出六項福利政見，遭民眾黨立委、新北市長參選人黃國昌批評為「透支未來」。蘇巧慧今日出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪，被問及此事時回應，財政收支劃分法修正，國民黨版獨厚台北、犧牲新北，「但是大家也知道我最擅長的就是解決困難」，將善用資源調度能力一一實現。

    蘇巧慧表示，國民黨版財劃法獨厚台北、犧牲新北，使台北市人均預算變成新北市2倍，所以新北財政真的較困難，要確實要持家有道，「但是大家也知道我最擅長的就是解決困難」，因此她提出政見，希望照顧好老幼，年輕父母就沒有煩惱，未來將會善用調度資源的能力在財政考量下一一實踐政見。

    此外，現場媒體提問，黃國昌聲稱自己有幾項優點大於可能參選新北市長的國民黨籍台北市副市長李四川，其中包括打民進黨，蘇巧慧如何評論？她回應，一直以來就是用政績、政見來爭取400多萬新北市民的認同，因為這不只是要打贏一場選戰，而是要爭取與市民一起讓新北市升級的機會，如何爭取認同，是最重要的事，「我們把長跑當作短跑來衝刺，也沒有在等對手起跑，我們就會按照自己的節奏，不停的努力」。

    此外，蘇巧慧現場與新北市長侯友宜、劉和然與新舊任民進黨團總召集人等短暫交談話家常。

    蘇巧慧今日出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪，也與侯友宜等人短暫交談。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今日出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，席間受訪，也與侯友宜等人短暫交談。（記者黃子暘攝）

    熱門推播