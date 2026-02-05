「防疫五月天」陳宗彥最新狀況曝！仍處昏迷狀態 危險期至少觀察2週

前行政院發言人陳宗彥驚傳腦溢血，據了解，已動刀移除血塊，仍處於昏迷狀態，至少需再觀察兩週。（資料照）

新冠疫情期間被譽為「防疫五月天」之一的前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥，驚傳腦溢血，前晚在台北與友人聚餐後身體不適，隨即緊急送往馬偕醫院救治，今（5日）最新消息指出，陳宗彥已接受腦溢血手術並移除血塊，目前仍處於昏迷狀態，術後至少需觀察約兩週，病況才會較為明朗，期間仍須密切監測是否出現變化。

對於陳宗彥病況，馬偕醫院院長張文瀚昨晚坦言，現階段仍屬危險期，這幾天是關鍵觀察期，院方將持續以團隊方式密切照護、全力協助，至於進一步病情細節，張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，須待家屬同意後，院方才能對外說明。

台大醫院神經外科主治醫師王國川指出，腦出血主要與腦血管退化或長期高血壓有關，其中血壓控制是預防關鍵，臨床上多半來得突然，事前往往沒有明確徵兆，天氣變化、情緒起伏與壓力都可能成為誘發因素。他強調，一旦出現異常症狀，原則就是儘快送醫，越早治療越好，並不存在所謂的「黃金治療期」。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照表示，腦溢血造成的神經損害，往往在出血當下就已經形成，並非單純將血塊移除後，神經功能就能完全恢復。他指出，手術多半是為了「救命」，若出血當時已對重要神經結構造成嚴重壓迫或破壞，例如影響到腦幹等生命中樞，即使完成手術，術後仍可能無法清醒。

陳旭照也提醒，腦溢血的病情變化有時相當快速，臨床上不乏病人初到急診時症狀並不明顯，原因可能是初次出血後血小板暫時凝集止血，但若凝集不穩定，血塊可能在短時間內再次破裂、擴大，導致病情在數十分鐘內急轉直下。

至於是否可能再次出血，陳旭照表示，若高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病控制不佳，確實會增加再度出血風險，這些疾病會使血管退化、血管壁變得脆弱，更容易破裂。他也指出，腦溢血常見症狀包括手腳無力、頭暈、劇烈頭痛、說話不清、臉部歪斜等，且多半來得相當突然，通常比腦梗塞更急，一旦出現相關警訊，應立即就醫，把握治療時機。

在好發族群方面，陳旭照說，腦溢血多見於60歲以上族群，但若年輕時就有高血壓、糖尿病或高血脂等問題，發病年齡可能提前。此外，臨床觀察發現，冬季腦溢血發生率約比夏季增加20％，推測與天氣寒冷導致血壓波動較大有關。

