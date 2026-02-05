川普、習近平通話 黃國昌：台灣應避淪美、中博弈籌碼

民眾黨黨主席黃國昌今接受王淺秋網路節目「千秋萬事」專訪。圖為黃國昌提千名警消到台北高等行政法院團體訴訟。（記者王藝菘攝）

美國總統川普昨（4）日與中國國家主席習近平通話，雙方廣泛討論貿易、軍事、伊朗、台灣、俄烏戰爭等多項「重要議題」，並透露與習近平就大豆等農產品、能源採購項目達成共識。對此，民眾黨黨主席黃國昌今（5）早表示，美、中對話凸顯國際現實，無論國防或經濟，台灣應有自身戰略，以免成為大國博弈下的談判籌碼。

民眾黨黨主席黃國昌於王淺秋網路節目「千秋萬事」接受專訪，他指出，川普重返白宮至今的對外策略，明顯是以美國利益優先，談的「都是價格」，就台美關稅談判而言，他在意的是台積電將多少半導體製程移至美國；他另提及美國最新公布的《國家安全戰略》（NDS）完全未提及「台灣」一事示警，台灣若沒有自己的判斷和戰略，容易在美中博弈間淪為談判籌碼。

川普台灣時間昨日深夜於「真實社群」（Truth Social）發文透露，他與中國國家主席習近平進行了「很棒的」通話，內容「漫長且詳盡」，涵蓋軍事、貿易、俄烏戰爭及台灣議題，也就中國採購美國石油、天然氣和大豆等能源和農產品達成共識；並提及今年4月的中國行，表達期待之情。

另針對美國兩黨參議員評論我國防預算一事，黃國昌表示，民眾黨支持台灣強化國防和自我防衛，但反對政府失去邏輯、不透明的黑箱軍購，強調人民有權知道政府買了什麼、何時到貨、是否符合防衛需求，而非以恐嚇口吻要全民買單。

黃國昌呼籲，面對美中角力，台灣應借鏡加拿大卡尼（Mark Carney）的原則、務實路線，在大國間尋求戰略平衡，在既有民主體制下爭取最大利益及空間。

