    國民黨台中市長提名 楊瓊瓔：黨中央一定有足夠的智慧與公平制度

    2026/02/04 10:55 記者歐素美／台中報導
    立委楊瓊瓔前往梧棲區第一市場發春聯拜早年。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔前往梧棲區第一市場發春聯拜早年。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔今天前往梧棲區第一市場發春聯拜早年，針對國民黨台中市長提名人遲遲未定，楊瓊瓔受訪時表示，黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形；針對賴清德總統喊話「走進國際還是二次西進對台灣經濟較有利」？她則表示，大家最關心的其實是「和平」與「繁榮」，台灣不希望選邊站而盼望左右逢源，在國際上交朋友及維持區域穩定，才是人民最希望看到看到的成熟態度。

    立委楊瓊瓔今天前往梧棲區第一市場向市民請託，媒體詢問國民黨下屆台中市長提名最新進度，楊瓊瓔說，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形，強調「一切還是回到黨的制度，我們尊重制度，也願意接受制度的檢驗」，至於提名協議內容及送件時間，楊瓊瓔則說「我一定會簽，謝謝」。

    對於賴清德總統拋出「前進國際」與「二次西進」，盼國人選擇的說法，楊瓊瓔則指出，大家最關心的其實是「和平」與「繁榮」，不希望看到選邊站所帶來的對立與衝突，而是希望左右逢源，在國際上交朋友、在區域中維持穩定，才是中間選民與絕大多數民眾最希望看到的成熟態度。

    立委楊瓊瓔今天前往梧棲區第一市場與菜販等「博感情」。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔今天前往梧棲區第一市場與菜販等「博感情」。（記者歐素美攝）

