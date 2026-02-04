蘇巧慧拋6大福利政見 劉和然：不了解問題就開支票不好

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧公布6大福利政見，爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然表示，如果不了解問題就用開支票的方式處理政見，不是好的現象。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布6大福利政見，包括國中小營養午餐免費、老人假牙補助最高5萬元等。爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然對此表示，如果對問題不了解，就用開支票的方式來處理政見，是非常不好的行為。

針對國民黨新北市長人選協調會何時舉行，劉和然今天在市政會議後接受媒體訪問表示，市黨部主委黃志雄都在協調中，他已授權新北市工策會總幹事謝政達協調時間，至於哪一天會達成，或是哪時候有協議，哪一天會碰面？都要尊重黨部的意見，到底要不要選擇公開、不公開，還是如何進行，黨部怎麼安排他就全力配合。

針對民眾黨主席黃國昌說，新北不會發生「三腳督」的情況。劉和然認為，尊重每個人的意願，以現在的國家氛圍，希望監督的力量能展現出來，除了在立法院，地方執政也是一種展現的意志，如果在野黨能夠合作，讓執政黨回歸市政，減少政治論述也是好事。

另傳出李四川將辭職參選新北市長，劉和然回應，每個候選人對未來的工作有任何打算，有自己的節奏跟想法，一定要尊重。

至於蘇巧慧提出6大福利政見，劉和然提醒說，如果沒有任何經驗、對問題不是很了解，尤其對新北市的預算結構不是很了解，就用開支票的方式來處理政見，這是非常不好的現象跟行為，尤其在新北市更不應該發生。

劉和然強調，新北市的預算結構跟人均預算一直偏低，每一項福利措施和市政建設都要審慎面對，新北市從升格到現在，剛好進入到大建設、大翻轉的時代，預算就是這麼多，該如何分配都要審慎評估，因為很多事情想不清楚，等到預算不夠，又用舉債的方式，讓新北在台北縣時代負債那麼多，這都不是好現象。

