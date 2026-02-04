美民主黨參議員蓋耶哥也開砲！周軒：不耐台灣在野黨已成美方共識

美國聯邦參議員蓋耶哥。（法新社資料照）

上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天推文直指，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。對此，政治工作者周軒表示，「看來對於台灣立法院，特別是在野黨的不耐，已經是美國兩黨共識了」。

周軒今日於臉書發文提及，Ruben Gallego，民主黨籍參議員，兩個禮拜前剛來台灣。今天他也不忍了。「現在不是一個削弱台灣國防的時機點，削減國防預算只會損害基礎的防衛系統，同時間中國的威脅卻不斷升高。台灣的國會應該重新考慮這項作為。」

昨天2位，參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan），都是共和黨的參議員，你可能可以說他們是執政黨，本來就會幫共和黨講話。

周軒坦言，「今天連民主黨的Ruben Gallego都跳出來了，看來對於台灣立法院，特別是在野黨的不耐，已經是美國兩黨共識了」。

蓋耶哥發文。（圖擷自「@SenRubenGallego」X）

