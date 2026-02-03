美參議員對國防預算遭砍「失望」 時力：台灣國安不應被藍白犧牲

美國共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）。（美國參議院官網）

美國共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）今發文指出，我國在野黨大砍總統賴清德的國防預算令人「失望」；同黨共和黨參議員蘇利文亦抨擊，國民黨封殺國防預算後率團赴中智庫交流形同「玩火」。對此，時代力量表示，美國國會重量級領袖示警，凸顯在野黨杯葛國防預算正向國際社會釋放嚴重的「錯誤訊號」。

時代力量呼籲藍白兩黨新會期停止對峙，盡速付委行政院版國防特別條例草案，別讓我國國安成為犧牲品。

時代力量指出，韋克爾並非一般國會議員，其所領導的參議院軍事委員會，掌握國防授權法案起草權及美軍將領升遷同意權，而身為主席，更具備關鍵的議程設定權，是能實質影響美軍全球戰略布局的重要人物。他的公開表態，反映的正是美方對台灣內部政治現況的高度關切。

時代力量強調，韋克爾長期關注印太安全，並多次指出台灣安全是區域和平的核心。去年訪台期間，他即明確表示，台灣的自我防衛不能僅止於武器採購，更應建立完整的國防產業體系，深化美台之間的共同生產與合作，讓台灣成為防衛體系中不可或缺的夥伴。

時代力量表示，美方一再重申對台海和平的支持立場，但安全承諾從來不是單向給予，台灣必須展現守護家園的決心與行動。面對中共持續升高的威脅，阻礙或拖延軍購與國防特別預算，等同於削弱台灣自身的防衛能力，也向國際社會釋放錯誤訊號。

時代力量批評，在野黨以監督為名，卻在程序委員會中將國防特別預算條例阻擋數月，至今仍拒絕將行政院版本送入實質審查，反而通過嚴重偏離特別預算架構的版本，刪除多項關鍵條文，使法案無法回應國安的急迫需求。從韋克爾的發言即可看出，美方對台灣國防預算進度掌握甚深，任何宣稱美方不知情的說法，皆不符事實。

時代力量進一步指出，韋克爾選在此時公開發聲，更是因為台美積極強化防衛合作的同時，而國民黨副主席蕭旭岑卻前往北京，高喊著「兩岸都是中國人」。有這樣的在野黨，也難怪美方如此擔憂，中方卻可以額首稱慶。

時代力量示警，這次美方重量級人士的失望，是極為嚴重的國際警訊。政黨利益絕不能凌駕於國家利益之上。時代力量呼籲藍白兩黨，在下個會期應立即停止政治杯葛，讓行政院版的國防特別條例一起付委，並且儘速展開審查，別讓台灣的國家安全成為政黨私利下的犧牲品。

