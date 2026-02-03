國民黨台中議員提名採「穩定策略」：現任優先、3月啟動

國民黨中市黨部下屆市議員提名，採現任優先。（記者蘇金鳳攝）

再過10個月就要進行九合一大選，國民黨台中市黨部表示，下屆市議員提名採取穩定策略，預計在3月展開提名作業，將分兩階段，第一階段提名爭取連任的現任議員，第二階段若是有現任者不再參選，空出的席位若有多人相爭，採協調或者民調，但若是提名席次已無新人空間，黨部會評估且彈性處理。

市黨部表示，國民黨現任市議員共33席，除了北屯區的陳成添、后里豐原張瀞分及潭雅神的羅永珍不再參選，共有30位現任市議員應可獲提名，但還是交由黨中央最後核定。

國民黨在后里豐原現任市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊，因張瀞分不再參選，目前有豐原區社皮里長涂力旋及翁子里里長連佳振兩人有意參選。

此外，北屯區應選6席預計下屆將增加1席，而黃健豪因為選上立委空出一席，加上陳成添不再連任，國民黨傾向提名4或5席，現任市議員沈佑蓮及賴順仁應可獲提名，尚有2至3席空間，目前已有多名新人積極佈局，有吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢。

東南區預計下一屆應選名額由5席減為4席，黨部規劃提名兩席，現任市議員李中及林霈涵可獲提名，但尚有商界人士林英成表達有意參選。

潭雅神現任市議員羅永珍不再參選，由兒子陳清崧披戰袍；太平區預計提名兩席，現任黃佳恬及賴義鍠優先提名，張書華、閻泰利也將參選；大里霧峰黨部規劃提名兩席，優先提名現任市議員林碧秀及蘇柏興，但前里長鄭伯其要再次參選。

此外，第15選區平地原住民，只提名一席，現任市議員吳建德優先提名，不過，立委黃仁的辦公室主任吳軍及市議員陳成添的助理楊玉花有參選意願。

