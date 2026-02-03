賴清德曬台美經貿成果 卓冠廷：台灣經濟成果肉眼可見

民進黨中執委卓冠廷。（資料照）

賴清德總統3日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴總統受訪強調，開記者會並非刻意針對國共交流，但剛好可以讓國人對比，是執政黨攜手美國、日本、歐洲等友盟國家「走向世界」的經濟戰略，還是要「二次西進」鎖進中國對台灣有利？從去年、蔡總統執政、馬總統執政的經濟成長率，應能辨別孰優孰劣。對此，民進黨中執委卓冠廷表示，在民進黨執政下，台灣不只降低對中投資，更是成功將雞蛋分散到世界的籃子裡，讓資金與技術回流壯大台灣。

卓冠廷在臉書PO文表示，台灣經濟成果肉眼可見，賴清德總統在「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，預說明台美合作的進展與後續推動方向。昨日搶先釋出一張圖表，卓冠廷不會說對中投資比例降低，就能讓台灣經濟起飛。但在民進黨執政下，台灣不只降低對中投資，更是成功將雞蛋分散到世界的籃子裡，讓資金與技術回流壯大台灣。

卓冠廷指出，疫情後，台灣在全球供應鏈重組的變局中站穩腳步，交出了亮眼的成績單，台灣對中投資比例（橘線）：從馬英九執政時期的83.8%，到去年降至3.5%；台灣人均GDP（深藍線）：從馬英九執政時期的1萬9197美元，如今已經來到3萬9477美元。

卓冠廷續指，台灣加權指數（淺藍線）：從馬英九執政時期的低點8千點，到去年達到2萬8千點，今天更是達到3萬2千點；失業率（黃線）：從馬英九執政時期的高點5.21%，到去年已降低至3.35%，台灣加油！

卓冠廷指出，台灣在全球供應鏈重組的變局中站穩腳步，交出了亮眼的成績單。（取自臉書）

