國共智庫論壇北京開幕 宋濤聲稱「家國團圓」未來可期

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中，國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今日在北京登場。（資料照，馬英九基金會提供）

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中，國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今日在北京登場。中國國台辦主任宋濤致詞聲稱，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。學者批評，參加這個論壇意義何在？只不過是落入中共圈套，甚至是在配合中共統戰的計畫。

宋濤表示，去年10月19日中共總書記習近平電賀國民黨主席鄭麗文當選，並對未來國共兩黨和兩岸關係提出期許，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明方向。

請繼續往下閱讀...

宋濤指出，此次舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人互電精神的具體舉措。本次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作，兩岸產業交流合作，兩岸環境與永續發展交流合作等議題展開討論，可謂正逢其時。

宋濤並就發展兩岸關係提出5點看法，一是牢牢把握兩岸關係發展正確方向，堅持九二共識，反對台獨，是國共兩黨交流交往的共同政治基礎與台海和平穩定的定海神針。

宋濤說，第二要深化融合發展，兩岸交流合作是推動兩岸關係和平發展的重要途徑。本次論壇議題涉及深化兩岸觀光旅遊交流合作，恢復兩岸海空客運出行正常化，並包含精密機械、人工智慧、醫療、康養、能源、環保等緊扣兩岸產業交流合作的發展需要，是在新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。

宋濤提及，第三是堅持以人為本增進同胞親情福祉，無論兩岸關係如何變化，為兩岸同胞謀利，造福的初衷不會改變，增進兩岸同胞親情福祉的舉措不會止步。

「第四是堅決反對台獨，維護台海和平穩定！」宋濤更嗆言，台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調打擊台獨頑固分子絕不手軟，對圍虎作戰的打手幫兇絕不姑息，對妄圖以台遏華在台海興風作浪的外部勢力，絕不容忍，必於痛擊。

他最後強調第五點，今年是「十五五」開局之年，中華民族偉大復興更加勢不可擋，將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。並宣稱，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。

中國國民黨副主席蕭旭岑致詞則說，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏，共同追求和平發展。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今日受訪表示，這次看起來是國民黨有求於中國共產黨，因為國共智庫論壇外，國民黨希望能有「鄭習會」。國民黨行前宣稱是做兩岸和平的橋梁，論壇是討論產業、經貿議題，但怎麼可能只談民生，這些議題也用不著國民黨去講，只是去被利用而已。

王宏仁分析，光是中國同意讓國民黨去，就是答應了它的九二共識。九二共識早已變質，其實就是「一個中國原則」、「一國兩制」變形體。參加這個論壇意義何在？只不過是落入中共圈套，毫無反駁餘地，甚至是在配合中共統戰的計畫，對和平根本沒有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法