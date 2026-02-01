因為這2件事不開心 卓榮泰30日未循慣例到立法院會致意

據了解，由於兩院關係互動不佳，今年度總預算與國防特別預算被卡關，上週五是上會期最後一天，卓揆就未循慣例到立法院致意。（資料照）

立法院第11屆第5會期今天展開，立法院長韓國瑜上任迄今二年，在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。行政院長卓榮泰多次為推動相關法案拜會韓國瑜，不過，卻無法落實到國民黨團。據了解，由於兩院關係互動不佳，今年度總預算與國防特別預算被卡關，上週五（1月30日）是上會期最後一天，卓揆就未循慣例到立法院致意。

知情人士表示，卓揆多次公開表達，希望能跟韓國瑜多一點溝通，期盼國會運作能導向常態與正軌，行政院一直對韓國瑜是有期待的。事實上，卓揆過去也多次為行政院推動議案，包括財劃法、丹娜絲風災特別條例、總預算案等，親自到官邸拜會韓國瑜。

不過，卓揆曾在媒體專訪時提到，他跟韓國瑜做院與院的協調，韓國瑜都非常理解行政院的問題，也願意幫忙，只是韓國瑜回到黨團去，完全不被黨團接受。卓揆還強調，國民黨團應該接受與尊重立法院長的職權。被問到是否韓國瑜無法控制傅崐萁時，卓揆說，「他（韓國瑜）也蠻努力，但是對方（傅崐萁）更有實力」。

知情人士坦言，就他的觀察，「韓國瑜有無力感」，但行政院仍對他有期待，希望韓國瑜夠發揮多一點正面的功能、積極一點，負起責任，扮演好國會議長的角色。

該名人士也透露，上週五是立法院會上會期最後一天，卓揆並未循例到立法院致意，是因為今年度的中央政府總預算，在原本的預算會期不但未完成審議，更連交付都沒辦法完成，創下憲政史首例，而行政院版國防特別條例草案也被還沒交付委員會審查，卻把民眾黨版付委，這樣的情況下，卓揆到立法院是要去「相罵」抗議嗎？

至於立院新會期是否安排拜會韓國瑜？他表示，目前還沒有規劃，不過，不排除任何可能，「自然就好」。

