中配李貞秀尚未提交放棄國籍證明 杜奕瑾3點分析：刻意測試台灣制度底線

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

立法院民眾黨團即將於2月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，儘管已來台設籍超過10年，但其中國出身和國籍問題引發關注。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，中配「堅持不繳」就只剩三種合理解釋，因特殊身分（如正替中國進行滲透情報人員）仍保有大陸戶籍／護照等身分表徵，不願或不敢處理、刻意測試台灣制度底線，想把「雙重身分」常態化、包裝成受害敘事，轉移焦點、製造社會對立（典型認知作戰話術）。

杜奕瑾在臉書PO文表示，網傳「中配無法辦理放棄中國國籍、因為中國無法承認台灣」？別找理由，去年內政部就闢謠唷，不願放棄不繳證明就是有問題，內政部移民署公開說明，兩岸往來的身分管理基礎是「單一戶籍」，因此依《兩岸條例》要求不得同時保有大陸戶籍或持用大陸護照，以避免雙重身分造成權利義務衝突。

杜奕瑾指出，實務上要求的是「除籍（喪失大陸戶籍）＋不持用/註銷護照」，移民署的「定居送件須知」寫得非常清楚：申請在台定居應繳交喪失大陸地區戶籍，以及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照的公證書；若申請時繳不出來，還可以先具結、並在期限內補繳。

杜奕瑾續指，而且內政部在2025年10月公告的修正說明，也把「喪失原籍證明」明確化為：除戶籍外還包含「未申領/放棄（註銷）護照」，就是要堵住「除籍了但還拿護照」這種鑽漏洞。這整套要求根本不需要「中國承認台灣是國家」才能做它是針對「你是否仍保有大陸身分表徵」的文件審查。

杜奕瑾補充，「做不到」不是事實，移民署在2025/4/8的官方說明就講：已陸續有人完成繳附；若真有「實際上無法克服的困難」拿不到文件，可以向移民署反映，並由移民署會同陸委會、海基會尋求合理方案。海基會也公開整理「除籍必要性」與協助方式，並引用統計指出截至2025/7中旬已有上萬人繳交完成，這恰恰證明「不是不可能」，而是「有人不做」。

杜奕瑾直言，所以真正該問的是：為什麼不繳？如果制度上有路徑（送件規範、可具結、可補件、可個案協助）那「堅持不繳」就只剩三種合理解釋：1.因特殊身分（如正替中國進行滲透情報人員）仍保有大陸戶籍／護照等身分表徵，不願或不敢處理。2.刻意測試台灣制度底線，想把「雙重身分」常態化。3.包裝成受害敘事，轉移焦點、製造社會對立（典型認知作戰話術）。

