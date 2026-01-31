為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    想選又怕被「排黑條款」受限？ 雲林地檢署：擬參選人應自行審慎檢視

    2026/01/31 11:00 記者李文德／雲林報導
    雲林地檢署受邀至雲林縣選委會針對「排黑條款」進行講習。（雲林地檢署提供）

    2023年立法院修訂公職人員選舉罷免法（俗稱排黑條款），首度適用於2024年大選，今年九合一選舉將登場，也引起不少擬參選人關注是否可以參選，雲林地檢署主任檢察官朱啓仁到雲林縣選舉委員會說明公職人員選舉罷免法講習，他表示，目前尚無事前查核機制，擬參選人應自行審慎檢視。

    朱啓仁受雲林選委會之邀，與雲林縣各鄉鎮市選舉業務承辦人，進行公職人員選舉罷免法第26條專題講，並結合實際案例解析常見違規態樣，使選舉承辦人能清楚掌握相關法令界線。

    朱啓仁表示，擬參選人如曾因違反貪污治罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法，或加重詐欺等重大犯罪，經法院判決有罪確定者，依法不得登記為公職人員候選人，即使已完成服刑或事隔多年，仍可能受到參選資格限制。

    講習會中也有幾位擬參選人出席聆聽，甚至有公務人員提到，有擬參選人代為查證自己是否涉及「排黑條款」，不過制度上根本無管道可查，十分困擾。

    朱啓仁表示，目前確實「沒有機制」提供擬參選人查詢所有前科資料，即使向地檢署申請補發起訴書資料，地檢署僅能提供該轄區資料，現行機制是待候選人「登記後」，選委會才發文函請地檢署查核，因此提醒參選人們應事前審慎檢視自身資格，避免影響個人權益及選舉秩序。

    雲林地檢署受邀至雲林縣選委會針對「排黑條款」進行講習。（雲林地檢署提供）

